Си Цзиньпин нечаянно открыл в Москве мотосезон

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Мартовский визит китайского лидера в столицу России оказался примечателен во многих отношениях. Московский вояж председателя Си парадоксальным образом продемонстрировал местным байкерам, что им вполне уже пора «обновить асфальт» после долгой зимы. Портал «АвтоВзгляд» объясняет логику событий.
Максим Строкер

Кадры поездки кортежа Си Цзиньпина из аэропорта Внуково в Москву по Киевскому шоссе показали, пожалуй, все информационные каналы. В кавалькаде были замечены седаны Mercedes и BMW с охраной, минивэн VW Multivan и прочие, положенные в подобных случаях, авто. Кроме них в числе автомобилей кортежа вновь «засветился» минивэн Aurus Arsenal.

Сам же председатель КНР Си Цзиньпин ехал, видимо, в салоне одного из двух лимузинов Hongqi N70. Последние положены первым лицам китайского государства. А может и не было в них товарища Си! Охрана вполне могла посадить председателя в Arsenal вместе со встречавшим его в аэропорту вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В то время как парочка Hongqi N70 выполняла роль ложных целей для потенциальных террористов.

Как бы то ни было, но наше внимание привлекли в данном случае не автомобили кортежа, а мотоциклы сопровождения. Судя по всему, это были BMW R1150RT с колясками. Такие аппараты находятся в распоряжении «Гаража особого назначения» ФСО. Полагаем, что на них обратила внимание не только редакция портала «АвтоВзгляд», но и многие байкеры столичного региона. Как на зримое подтверждение того, что на мотоциклах уже вполне можно ездить: дороги свободны от снега, асфальт сухой. В общем, спасибо товарищу Си за фактическое открытие мотосезона 2023 года!

И отдельное «неспасибо» за чудовищные автомобильные пробки на столичных улицах, вызванные его появлением в Москве. Из-за перекрытий дорог в центре города многие автомобилисты провели вчера вечером по 3—4 часа в глухих заторах. И это еще не конец. Китайский лидер улетит из России только 22 марта. То есть и 21-го, и 22-го московских автомобилистов ждут столь же «веселые» пробочные приключения, что и 20-го марта.

превышение скорости, ПДД, премиум-сегмент, байки, мототехника, ГИБДД, охранные системы
21 марта 2023
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