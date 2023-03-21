Си Цзиньпин нечаянно открыл в Москве мотосезон

Кадры поездки кортежа Си Цзиньпина из аэропорта Внуково в Москву по Киевскому шоссе показали, пожалуй, все информационные каналы. В кавалькаде были замечены седаны Mercedes и BMW с охраной, минивэн VW Multivan и прочие, положенные в подобных случаях, авто. Кроме них в числе автомобилей кортежа вновь «засветился» минивэн Aurus Arsenal.

Сам же председатель КНР Си Цзиньпин ехал, видимо, в салоне одного из двух лимузинов Hongqi N70. Последние положены первым лицам китайского государства. А может и не было в них товарища Си! Охрана вполне могла посадить председателя в Arsenal вместе со встречавшим его в аэропорту вице-премьером Дмитрием Чернышенко. В то время как парочка Hongqi N70 выполняла роль ложных целей для потенциальных террористов.

Как бы то ни было, но наше внимание привлекли в данном случае не автомобили кортежа, а мотоциклы сопровождения. Судя по всему, это были BMW R1150RT с колясками. Такие аппараты находятся в распоряжении «Гаража особого назначения» ФСО. Полагаем, что на них обратила внимание не только редакция портала «АвтоВзгляд», но и многие байкеры столичного региона. Как на зримое подтверждение того, что на мотоциклах уже вполне можно ездить: дороги свободны от снега, асфальт сухой. В общем, спасибо товарищу Си за фактическое открытие мотосезона 2023 года!

И отдельное «неспасибо» за чудовищные автомобильные пробки на столичных улицах, вызванные его появлением в Москве. Из-за перекрытий дорог в центре города многие автомобилисты провели вчера вечером по 3—4 часа в глухих заторах. И это еще не конец. Китайский лидер улетит из России только 22 марта. То есть и 21-го, и 22-го московских автомобилистов ждут столь же «веселые» пробочные приключения, что и 20-го марта.