Последние штаны на алтарь демократии: на Украину начались поставки «пьяной» техники

Свободная и счастливая Прибалтика, которая тридцать лет независимости потратила на насыщение европейского рынка труда дешевой рабочей силой, не намерена отставать от США в рамках оказания разного рода технической поддержки укронацистам. Однако есть одна маленькая неувязка.

Собственная промышленность, некогда высокотехнологичная и прогрессивная, сегодня способна только на производство йогуртов, а советские запасы вооружений закончились. Однако это не повод давать слабину, включать заднюю и отходить от барьера! Сигналы единения звучат из Старого Света без пауз и промедлений: пока автопроизводители и прочие промышленники собирают манатки и разбегаются в разные стороны, правительства самых либеральных, честных и миролюбивых государств истошно скребут по сусекам в надежде отыскать еще один повод для гордого отчета и презентации в хрустальном доме на холме.

В этот раз отдуваться за идейную преданность пришлось частным автовладельцам: их конфискованные машины (аж 8 штук общей стоимостью чуть менее 20 000 евро) уже отправлены на Украину. В первую партию вошли автомобили Honda, Volvo, Volkswagen, Toyota и Opel. Да, немного, но главное ведь участие. И фотоотчет.