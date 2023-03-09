Свободная и счастливая Прибалтика, которая тридцать лет независимости потратила на насыщение европейского рынка труда дешевой рабочей силой, не намерена отставать от США в рамках оказания разного рода технической поддержки укронацистам. Однако есть одна маленькая неувязка.
Собственная промышленность, некогда высокотехнологичная и прогрессивная, сегодня способна только на производство йогуртов, а советские запасы вооружений закончились. Однако это не повод давать слабину, включать заднюю и отходить от барьера! Сигналы единения звучат из Старого Света без пауз и промедлений: пока автопроизводители и прочие промышленники собирают манатки и разбегаются в разные стороны, правительства самых либеральных, честных и миролюбивых государств истошно скребут по сусекам в надежде отыскать еще один повод для гордого отчета и презентации в хрустальном доме на холме.
В этот раз отдуваться за идейную преданность пришлось частным автовладельцам: их конфискованные машины (аж 8 штук общей стоимостью чуть менее 20 000 евро) уже отправлены на Украину. В первую партию вошли автомобили Honda, Volvo, Volkswagen, Toyota и Opel. Да, немного, но главное ведь участие. И фотоотчет.
Портал Delfi со ссылкой на службу государственных доходов республики сообщает, что первая партия транспортных средств уже передана нуждающимся. Не своим, конечно, а украинским. В рамках поправок к закону, который намедни принял местный сейм, Латвия может бесплатно отдавать Киеву транспорт, конфискованный у пьяных водителей.
Звучит гордо, благородно и, главное, создает невероятно широкое поле для «продолжения банкета». Не долог тот час, когда у неплательщиков начнут отбирать дома, а после вспомнят и про огромное количество «неблагонадежных» граждан, кои могли получить свои доходы в рамках денежно-кредитных отношений с неправильными людьми неправильной национальности. Про самих людей неправильной национальности уже вспомнили, кстати.
Звучит дико, но однажды Европа уже проходила этот путь. Тоже начинали с малого, пытаясь прикрыть свои реальные цели идеалами и лозунгами, а потом пошло-поехало. И в том же направлении. Весь мир знает, чем закончилось: младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров во главе с лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков роты Ильи Саянова подняли над рейхстагом Знамя Победы. Историю нужно знать, а не переписывать.