Грязное дело: кто, как и сколько зарабатывает на автомобильных свалках

Опыт поднимать колоссальные деньги на автосвалках мы, как и многое другое из социально-производственной сферы, почерпнули у американцев. В США на автохламе заколачивают бешенные деньги, причем не только государство, но и частные компании, плотно работающие со страховщиками, сервисами аренды машин, дилерскими центрами, аукционами и физическими лицами. Автомобили, которые еще можно отремонтировать, отправляются в специализированные центры, а затем продаются новым хозяевам. Откровенный автохлам разбирается на запчасти. Сам же металлолом уходит напрямую к приемщикам цветмета. Годовая прибыль крупных игроков подобного бизнеса может достигать нескольких миллиардов долларов! Вы только представьте, какие масштабы. А как с этим дела обстоят в России?

Заводов по переработке металла в нашей стране насчитывается около двухсот, при этом мощность одной площадки позволяет за час переработать примерно 40 тонн, а за сутки — более 1000. Если считать это в автомобилях, то, скажем, пару миллионов легковушек предприятие способно «переварить» лишь за несколько лет. Конечно, такой поток авторухляди заводу и не снился, но того количества «утиля», что поступает на переработку, хватает с лихвой, чтобы обеспечить артели солидную прибыль.

Судите сами: за одну тонну в Москве дают в среднем по 20 000 рублей, причем закупают металл, как правило, оптом — от трех тонн. Более мелкие скупщики сметают все, что дают и в любых количествах — от аккумуляторов до соединительных контактов, при этом происхождением отходов никто не интересуется. После переработки цена лома возрастает в 4—5 раз, поэтому в зависимости от объема доходы придется считать исключительно на калькуляторе.