Грязное дело: кто, как и сколько зарабатывает на автомобильных свалках

Фото: АвтоВзгляд
Из автомобиля можно извлекать прибыль не только, пока он способен ездить, но даже после его «кончины». И прежде всего потому, что машина представляет собой груду металлолома, который после переработки обретает новую жизнь. Кто, как и сколько зарабатывает на авторухляди, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Опыт поднимать колоссальные деньги на автосвалках мы, как и многое другое из социально-производственной сферы, почерпнули у американцев. В США на автохламе заколачивают бешенные деньги, причем не только государство, но и частные компании, плотно работающие со страховщиками, сервисами аренды машин, дилерскими центрами, аукционами и физическими лицами. Автомобили, которые еще можно отремонтировать, отправляются в специализированные центры, а затем продаются новым хозяевам. Откровенный автохлам разбирается на запчасти. Сам же металлолом уходит напрямую к приемщикам цветмета. Годовая прибыль крупных игроков подобного бизнеса может достигать нескольких миллиардов долларов! Вы только представьте, какие масштабы. А как с этим дела обстоят в России?

Заводов по переработке металла в нашей стране насчитывается около двухсот, при этом мощность одной площадки позволяет за час переработать примерно 40 тонн, а за сутки — более 1000. Если считать это в автомобилях, то, скажем, пару миллионов легковушек предприятие способно «переварить» лишь за несколько лет. Конечно, такой поток авторухляди заводу и не снился, но того количества «утиля», что поступает на переработку, хватает с лихвой, чтобы обеспечить артели солидную прибыль.

Судите сами: за одну тонну в Москве дают в среднем по 20 000 рублей, причем закупают металл, как правило, оптом — от трех тонн. Более мелкие скупщики сметают все, что дают и в любых количествах — от аккумуляторов до соединительных контактов, при этом происхождением отходов никто не интересуется. После переработки цена лома возрастает в 4—5 раз, поэтому в зависимости от объема доходы придется считать исключительно на калькуляторе.

Фото: АвтоВзгляд

​Одна только столица ежегодно отправляет под пресс несколько десятков тысяч автомобилей. Среди них машины, «затоталенные» страховыми компаниями, не нашедшие своих хозяев «заброшки» и те, что утилизируются по прочим причинам. Из трех прессованных легковушек получается «пакетик» весом около трех тонн, который вновь становится пригодным для изготовления иной металлопродукции. И нередко для того же автопрома.

Так называемая технология промышленного демонтажа позволяет использовать отдельные детали и элементы «железных коней» вторично. Причем профильные предприятия, специализирующиеся на работе с автохламом, способны «отфильтровать» в сутки порядка 50—70 машин, разбирая авто на нужные для различных заказчиков и целей компоненты. Отдельно реализуются резиновые изделия, включая покрышки, проволока, пластик, опять же аккумуляторные батареи. Все это в индивидуальном порядке потом используется в новых производственных процессах.

Кстати, некоторые автостроители и сами участвуют в подобном бизнесе, пытаясь отгрызть кусок столь вкусного пирога. Например, французская Renault некогда открыла компанию The Future is NEUTRAL для переработки старых автомобилей и повторного использования ряда их комплектующих. По предварительным подсчетам, ежегодная прибыль площадки составляет около 2,2 млрд. долларов США. Причем, по мнению экспертов, современный автотранспорт на 85% состоит из деталей, подходящих для вторичного использования после переработки. Поэтому совсем неудивительно, что и власти, и частные структуры давно и плотно освоили это грязное дело, не гнушаясь ковыряться в отходах, превращающихся в золото.

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23 марта 2023
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