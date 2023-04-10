Государство закупает для своих нужд китайские авто вместо российских

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После ухода ведущих мировых производителей, наш авторынок осиротел. Со сложностями столкнулись не только рядовые граждане, но и госструктуры, которые регулярно закупали транспортные средства для своих нужд. Теперь они все больше переориентируются на азиатские бренды.
Виктор Васильев

Как передает РИА Новости со ссылкой на исследование проекта «Контур.Торги», в 2023 году количество тендеров на закупку «китайцев» для госслужб резко увеличилось. А вот к изделиям отечественного автопрома такого интереса не наблюдается.

В первом квартале нынешнего года в стране организовали восемь конкурсов на приобретение автомобилей марки Haval. Для сравнения, за тот же период 2022 года провели лишь одно подобное мероприятие. На продукцию Chery было объявлено три тендера, на Geely — два. Кстати, в минувшем году обе марки в госзакупках вообще не участвовали.

Что касается нашемарок, то спрос на них остается стабильным. На машины АВТОВАЗа уже удалось провести 152 закупки (в прошлом году — 164), а на продукцию различных автомобилей «Группы ГАЗ» — 156.

Ранее стало известно о том, что «Хавейлы» для Минобороны, Росгвардии и других ведомств будет готовить компания «СТ Нижегородец». Местные инженеры доработают кроссоверы F7 и F7X под запросы силовиков. На такие версии уже получены ОТТС.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, производители, коммерческий транспорт
10 апреля 2023
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