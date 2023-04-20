Почему нельзя ставить авто рядом с водопроводным люком и сливной канавой

Фото: Армстрой
Нередко из-за отсутствия парковочных мест вы вынуждены бросать своих «железных коней» где придется, зачастую паркуя машину прямо на канализационном люке или близ дорожных стоков для воды. Однако лучше все же не ставить автомобиль в подобных местах. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Прежде всего следует сказать, что в ряде регионов местные власти прямо запрещают парковать машины на водопроводных сооружениях, включая пресловутые люки. А все потому, что это не просто канализация, а самый настоящий пожарный гидрант — помощник для огнеборцев, берущих оттуда воду в ходе тушения пожаров.

Не зря же во дворах с недавних пор стали обозначать подобные участки на ранее использовавшихся в качестве парковки местах специальной маркировкой: табличками или разлиновкой асфальта. Но даже там, где нет ни запрещающих знаков, ни каких-либо пометок, лучше свое авто у люка не оставлять. Судите сами: как смогут подобраться пожарники к водопроводу, если — не дай Бог — поблизости случится возгорание? То-то и оно.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, есть и другие причины, по которым следует отказаться от стоянки у канализационных люков и так называемых ливневок. Все мы прекрасно знаем, что подземные коммуникации в России пребывают в крайне неудовлетворительном состоянии. Нередко трескаются трубы, ломаются краны, провоцируя течь. А подобного рода аварии могут легко обернуться потоком ледяной или раскаленной воды аккурат на автомобиль. О последствиях такого «катаклизма», полагаем, рассказывать не нужно.

Да что там, если даже просто горячий пар способен превратить машину в самую настоящую «губку», сокращая ресурс узлов и агрегатов — от резиновых изделий до лакокрасочного покрытия кузова. А худшим вариантом станет «рванувший» гидрант, который выбьет крышку водяного стока, готовую прилететь в стоящую рядом машину, попутно «закидав» ее ржавой субстанцией, а то и испражнениями.

Опять же, пресловутый колодец в любой момент может понадобиться работникам аварийных служб, чтобы пробраться вниз для устранения той или иной неисправности. Тем более, что очень часто под землей проходит газопровод, а это, как не трудно догадаться, может и вовсе наделать немало шума. Причем в прямом смысле этого слова.

автоправо, парковка, безопасность дорожного движения, дорога, трасса
21 апреля 2023
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