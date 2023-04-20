Почему нельзя ставить авто рядом с водопроводным люком и сливной канавой

Впрочем, есть и другие причины, по которым следует отказаться от стоянки у канализационных люков и так называемых ливневок. Все мы прекрасно знаем, что подземные коммуникации в России пребывают в крайне неудовлетворительном состоянии. Нередко трескаются трубы, ломаются краны, провоцируя течь. А подобного рода аварии могут легко обернуться потоком ледяной или раскаленной воды аккурат на автомобиль. О последствиях такого «катаклизма», полагаем, рассказывать не нужно.

Да что там, если даже просто горячий пар способен превратить машину в самую настоящую «губку», сокращая ресурс узлов и агрегатов — от резиновых изделий до лакокрасочного покрытия кузова. А худшим вариантом станет «рванувший» гидрант, который выбьет крышку водяного стока, готовую прилететь в стоящую рядом машину, попутно «закидав» ее ржавой субстанцией, а то и испражнениями.

Опять же, пресловутый колодец в любой момент может понадобиться работникам аварийных служб, чтобы пробраться вниз для устранения той или иной неисправности. Тем более, что очень часто под землей проходит газопровод, а это, как не трудно догадаться, может и вовсе наделать немало шума. Причем в прямом смысле этого слова.