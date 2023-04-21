Работникам автопрома могут дать отсрочку от армии

О возможном предоставлении различных поблажек сообщает «Газета.ру», ссылаясь на копию письма, которая есть у издания. В нем сказано про отсрочку от призыва в армию граждан до 27 лет путем внесения поправок в постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 490. Конечно же, при этом они должны быть заняты в автомобильной промышленности. Более того, сотрудников безотносительно их возраста необходимо освобождать и от участия в мобилизационных мероприятиях, о чем также говорится в письме.

Кроме этого, в НАС считают, что инженерам и другим высококвалифицированным техническим специалистам должны предоставляться льготы. Например, ипотечные кредиты при минимально возможной зарплате до вычета НДФЛ в 40 000 рублей для регионов и от 50 000 рублей для городов-миллионников.

Профессиональных кадров в автопроме действительно не так уж и много. Так что их надо беречь, иначе России никогда не преодолеть того технического отставания, которое есть сейчас.