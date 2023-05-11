Как штрафуют пассажиров, выпивающих спиртное в салоне авто

Российское законодательство запрещает употребление спиртного в общественных местах. Однако термин «общественное место» как таковой в законе отсутствует. Этим-то и пользуются «хитровыгнутые» полицейские — «палок» ради и наживы для.

Следует отметить, что из-за абстрактности формулировки назвать салон автомобиля общественным местом, мягко говоря, сложно. Но — можно! А все потому, что в ряде статей КоАП РФ такими местами считаются те, где присутствуют посторонние.

К примеру, ст. 20.20 Административного кодекса называет общественным транспортом автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, но отнюдь не частные машины. Иными словами, выпивать в них никто не запрещает. Но если рядом с четырехколесным местом веселья могут находиться прохожие или, что хуже — дети, то докопаться до участников мобильного застолья ничего не мешает.