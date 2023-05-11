Как штрафуют пассажиров, выпивающих спиртное в салоне авто

Российское законодательство запрещает употребление спиртного в общественных местах. Однако термин «общественное место» как таковой в законе отсутствует. Этим-то и пользуются «хитровыгнутые» полицейские — «палок» ради и наживы для.
Следует отметить, что из-за абстрактности формулировки назвать салон автомобиля общественным местом, мягко говоря, сложно. Но — можно! А все потому, что в ряде статей КоАП РФ такими местами считаются те, где присутствуют посторонние.
К примеру, ст. 20.20 Административного кодекса называет общественным транспортом автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, но отнюдь не частные машины. Иными словами, выпивать в них никто не запрещает. Но если рядом с четырехколесным местом веселья могут находиться прохожие или, что хуже — дети, то докопаться до участников мобильного застолья ничего не мешает.
Проще говоря, если автомобиль с выпивохами на заднем диване припаркован не на частной территории, а в общественном месте, то полицейские имеют полное право наказать пассажиров за «потребление алкогольной продукции в запрещенных местах». Согласно букве закона, штраф за подобные деяние составляет от 500 до 1500 рублей. Точная сумма определяется исходя из того, признал ли задержанный свою вину, а также привлекался ли он ранее к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
Впрочем, нередко люди в погонах ограничиваются лишь замечаниями, особенно после предложения «решить вопрос на месте». Это не только экономит служивым время, требуемое для составления протокола, но и пополняет их карманы. Другое дело, если подвыпившая компания начинает грубить, использовать ненормативную лексику и провоцировать прохожих на конфликт. К таким «персонажам» применяются куда более суровые меры воздействия.
За хулиганство, повлекшее за собой «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества», предусмотрен отдельный штраф в размере от 1000 до 2500 рублей. Кроме того, дебоширов могут не только доставить в отдел полиции, но и заключить в изолятор временного содержания на срок до 15 суток. О чем русским по белому изложено в ст. 20.1 КоАП РФ.