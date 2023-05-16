Биржевые цены на бензин в России побили абсолютный рекорд

Цена бензина АИ−95 на СпбМТСБ по итогам торгов 16 мая выросла на 1,72%, достигнув отметки 60 608 рублей за тонну. Это выше прошлого рекорда, имевшего место 27 сентября 2021 года, когда оптовая стоимость «95-ого» добиралась до 60 570 рублей за тонну. Одновременно подорожал и АИ−92 — на 1,91% до уровня 52 282 рубля за тонну. Летнее дизтопливо прибавило в цене заметно меньше — 0,45%. Теперь оно стоит 50 533 рубля за тонну. Сегодня подешевел только мазут — на 0,67%.

Напомним, что увеличение оптовой цены моторного топлива на бирже может быть связано с ведущейся сейчас в стране посевной компанией, а также из-за роста розничного спроса в начале сезона отпусков. Среди возможных причин подорожания можно также назвать рост спроса на дешевые отечественные нефтепродукты на внешних рынках. Но об этом сложно судить с уверенностью, поскольку в России с некоторых пор была прекращена публикация точных данных экспорта углеводородов.