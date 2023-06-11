Почему московские таксисты скоро пересядут на авто с правым рулем

Удивительно, но в главном агрегаторе такси всея Руси ни по региональному, ни по какому другому признаку нет запрета на использование т/с с рулем в бардачке. Можно смело выходить на работу, если машина подходит по параметрам класса и возраста. Достаточно открыть классификатор, как JDM замелькает в широком изобилии. Кто ездил на «родных» японских авто, соврать не даст: что китайский, что корейский, что даже немецкий конкурент им не ровня. Совсем иной уровень комфорта, сравнивать бессмысленно. Для себя японцы делать умеют, не экономят на стеклоподъемниках, материалах и пластике.
С учетом изменений, которые отгремят 6 июля, многие автомобили по году выпуска выпадут из сегментов «комфорт» и «комфорт плюс». А некоторые — и вовсе из такси. Просматривая оставшихся, особенно впечатляет наиболее выгодный для таксистов и комфортный для пассажиров по соотношению цены и качества класс «комфорт плюс». Сегодня в нем можно встретить «годные остатки» божественной Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5, а также многочисленных новичков из Поднебесной. Намедни, например, за мной трижды за день приезжал Chery Tiggo 7 Pro Max. Вот такой у нас ныне «комфорт плюс». Однако, «китайцы», цены на которых постоянно растут, рискуют скоро покинут старшие классы такси. Ибо в конкуренты им встает «дальневосточный экспорт».
Новый, богато украшенный кроссовер из Поднебесной — это неплохо. Даже где-то любопытно. Но спустя пару месяцев он уже начинает поскрипывать да похрустывать — не готовы машины к столь лютой эксплуатации. А некоторые запчасти, по заверению тех же таксистов, приходится ждать до полугода. Кстати, как вам накладка на бампер за 30 000 рублей? На битой же машине ездить, напомню, нельзя. Так что новоявленные фавориты российского авторынка — явление в такси временное. Особенно, если учесть с кем им придется встать в одну весьма конкурентную очередь.
Такси — бизнес в первую и вторую очередь. Так что предложенный «Яндексом» в «комфорт+» Toyota Allion 2019 года выпуска — с пробегом 18 тысяч километров на легендарном дальневосточном рынке обойдется в 1 800 000 ₽ — серьезный аргумент для водителя «комфорт+». Дешевле «китайца» на «лям», а проездит втрое, а то и вчетверо дольше. Toyota Aurion — допускается уже от 2015 года — редкий зверь и в продаже прямо сейчас его не найти, а вот Crown в представлении не нуждается.
Знаменитость, легенда, одно из самых популярных и давно нарицательных в России японских имен. В класс «комфорт+» допускаются машины от 2019 года выпуска, а такую, уже растаможенную, в Восточной Сибири можно купить за 2 190 000 рублей с пробегом 21 000 км. Новая машина. Дружеский совет: просто посмотрите, как он выглядит. Про гибридный мотор, задний привод и потрясающий салон — умолчу. Ну а вишенка на торте — Crown Majesta, подходящая с 2015 года.
Да, цена от 2 450 000, но представьте себе пассажира, к подъезду которого подъезжает эта роскошь! Тут не то, что чаевые, постоянных клиентов себе можно собрать целую записную книжку. Ибо ни одна китайская машина, кроме, разве что, «красного знамени», рядом с «маджестой» не стояла. Бонусом — американская Camry по имени Avalon (тоже от 2015 года) за 1 400 000 рублей. Вы до сих пор верите в перспективы тандема китайцев и московского такси?