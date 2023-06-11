Почему московские таксисты скоро пересядут на авто с правым рулем

Удивительно, но в главном агрегаторе такси всея Руси ни по региональному, ни по какому другому признаку нет запрета на использование т/с с рулем в бардачке. Можно смело выходить на работу, если машина подходит по параметрам класса и возраста. Достаточно открыть классификатор, как JDM замелькает в широком изобилии. Кто ездил на «родных» японских авто, соврать не даст: что китайский, что корейский, что даже немецкий конкурент им не ровня. Совсем иной уровень комфорта, сравнивать бессмысленно. Для себя японцы делать умеют, не экономят на стеклоподъемниках, материалах и пластике.

С учетом изменений, которые отгремят 6 июля, многие автомобили по году выпуска выпадут из сегментов «комфорт» и «комфорт плюс». А некоторые — и вовсе из такси. Просматривая оставшихся, особенно впечатляет наиболее выгодный для таксистов и комфортный для пассажиров по соотношению цены и качества класс «комфорт плюс». Сегодня в нем можно встретить «годные остатки» божественной Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia K5, а также многочисленных новичков из Поднебесной. Намедни, например, за мной трижды за день приезжал Chery Tiggo 7 Pro Max. Вот такой у нас ныне «комфорт плюс». Однако, «китайцы», цены на которых постоянно растут, рискуют скоро покинут старшие классы такси. Ибо в конкуренты им встает «дальневосточный экспорт».

Новый, богато украшенный кроссовер из Поднебесной — это неплохо. Даже где-то любопытно. Но спустя пару месяцев он уже начинает поскрипывать да похрустывать — не готовы машины к столь лютой эксплуатации. А некоторые запчасти, по заверению тех же таксистов, приходится ждать до полугода. Кстати, как вам накладка на бампер за 30 000 рублей? На битой же машине ездить, напомню, нельзя. Так что новоявленные фавориты российского авторынка — явление в такси временное. Особенно, если учесть с кем им придется встать в одну весьма конкурентную очередь.