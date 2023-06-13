Сколько денег можно получить за разбитые украинские Leopard и Bradley

Итак, в начале июня без какого-либо официального анонса украинские части двинулись на позиции российских вооруженных сил. На данный момент, понеся жесточайшие потери в технике, нацисты отправляют в атаки преимущественно пехоту. Но речь сейчас не о ней, а как раз о потерянных им боевых машинах. Известно, что ради удара в Запорожье украинцам было передано какое-то сумасшедшее количество бронированных машин разных классов. В том числе много образцов западного производства — помимо собранных по всем сусекам Европы и мира еще советских танков и БТР всех поколений и годов выпуска.
Оценки потерь ВСУ на старте «приазовской мясорубки» разнятся. От оптимистичных типа «выведены из строя 16 американских БМП Bradley и два танка Leopard 2 » (по сведениям американских газет), до «потеряно свыше трехсот единиц танков и бронемашин, не менее пятидесяти орудий и самоходных артиллерийских установок» — по версии ряда западных отставных военных.
Истина, понятное дело, лежит где-то между этими крайностями. Хотя видеоролики с мест боев подтверждают, скорее, вторую версию. Полагаем, что с более-менее высоким приближением к истине можно говорить как минимум о полутора сотнях единиц выведенной из строя техники. Еще следует учитывать, что подбитый танк или БТР/БМП — это еще не уничтоженная машина. Если «броня» не сгорела, ее, как правило, можно восстановить и потом отправить в бой опять.
Так что в металлолом на полях Запорожской области превратились явно не все три сотни поврежденных машин. Какую-то часть ВСУ наверняка удалось эвакуировать и отправить в тыл на ремонт. В итоге мы приходим к цифре порядка сотни уничтоженных бронемашин. Причем большая часть из них не танки, а БТР и БМП. Поскольку попадание по танку, скажем, ракетой из ПТРК в большинстве случаев означает всего лишь ремонт. А БМП Bradley или БТР International MaxxPro точно такая же ракета превращает в груду обгорелого металла.
Известно, что вес БМП Bradley — 20 тонн, БТР International MaxxPro — 14 тонн, у его «коллеги» Stryker — 17 тонн, американский бронеавтомобиль Hummer HAMMV — 4 тонны. Судя по видеороликам с мест боев, жертвами российского оружия стали также польские САУ «Краб» (50 тонн) и американские «самоходки» М109 (24 тонны). Исходя из этих данных можно для простоты считать, что средний вес каждого из таких «мангалов поневоле» — в районе 20 тонн. Сотня сгоревших 20-тонных остовов — это порядка 2000 тонн высококачественной легированной броневой стали.
В Краснодаре, относительно недалеко от места сбора нашего металлолома, тонну такого сырья принимают по цене около 25 000 рублей за тонну. Что дает нам цифру порядка 50 млн. рублей ржавеющего сейчас в районе боев вторсырья. Немного — если сравнивать со стоимостью «исходников», приехавших на Украину с Запада…