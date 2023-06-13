Сколько денег можно получить за разбитые украинские Leopard и Bradley

Итак, в начале июня без какого-либо официального анонса украинские части двинулись на позиции российских вооруженных сил. На данный момент, понеся жесточайшие потери в технике, нацисты отправляют в атаки преимущественно пехоту. Но речь сейчас не о ней, а как раз о потерянных им боевых машинах. Известно, что ради удара в Запорожье украинцам было передано какое-то сумасшедшее количество бронированных машин разных классов. В том числе много образцов западного производства — помимо собранных по всем сусекам Европы и мира еще советских танков и БТР всех поколений и годов выпуска.

Оценки потерь ВСУ на старте «приазовской мясорубки» разнятся. От оптимистичных типа «выведены из строя 16 американских БМП Bradley и два танка Leopard 2 » (по сведениям американских газет), до «потеряно свыше трехсот единиц танков и бронемашин, не менее пятидесяти орудий и самоходных артиллерийских установок» — по версии ряда западных отставных военных.

Истина, понятное дело, лежит где-то между этими крайностями. Хотя видеоролики с мест боев подтверждают, скорее, вторую версию. Полагаем, что с более-менее высоким приближением к истине можно говорить как минимум о полутора сотнях единиц выведенной из строя техники. Еще следует учитывать, что подбитый танк или БТР/БМП — это еще не уничтоженная машина. Если «броня» не сгорела, ее, как правило, можно восстановить и потом отправить в бой опять.