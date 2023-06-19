Bradley для бедных: ВСУ теряет последние украинские «мотолыги» МТ-ЛБ

Родиной «многоцелевого транспортера легкого бронированного» — МТ-ЛБ, «мотолыги» — стал Харьковский тракторный завод около полувека назад. С тех пор в СССР, России, странах бывшего Варшавского договора изготовили порядка 55 000 таких машин. Они имели массу модификаций и разновидностей. И подобно автомату Калашникова сохранились до наших дней, будучи простой и надежной платформой для оснащения самым разнообразным вооружением и армейским оборудованием.

Этот десятитонный гусеничный транспортер разгоняется по хорошей дороге до 60—80 км/ч, может везти 2,5 тонны груза или 11 пассажиров, буксирует все, что прицепишь, плавает, защищает экипаж и груз от стрелкового оружия. Широкое распространение армейского гусеничного «грузовичка» на постсоветских просторах и его «украинские корни» не могли не сделать аппарат одним из наиболее популярных на Украине «исходников» для модернизаций и усовершенствований. Чаще всего из «мотолыг» пытались (и все еще пытаются) делать что-то вроде бронетранспортеров для перевозки пехоты и ее огневой поддержки на поле боя.

В заводских условиях еще до начала СВО на Украине было выпущено порядка 30 таких модернизированных МТ-ЛБМШ. Тогда на стандартную «мотолыгу» установили более мощный мотор и боевой модуль, состоящий из 30-мм автоматической пушки, спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТ и пары пусковых установок ПТУР «Барьер» с лазерным наведением.