Bradley для бедных: ВСУ теряет последние украинские «мотолыги» МТ-ЛБ

Родиной «многоцелевого транспортера легкого бронированного» — МТ-ЛБ, «мотолыги» — стал Харьковский тракторный завод около полувека назад. С тех пор в СССР, России, странах бывшего Варшавского договора изготовили порядка 55 000 таких машин. Они имели массу модификаций и разновидностей. И подобно автомату Калашникова сохранились до наших дней, будучи простой и надежной платформой для оснащения самым разнообразным вооружением и армейским оборудованием.
Этот десятитонный гусеничный транспортер разгоняется по хорошей дороге до 60—80 км/ч, может везти 2,5 тонны груза или 11 пассажиров, буксирует все, что прицепишь, плавает, защищает экипаж и груз от стрелкового оружия. Широкое распространение армейского гусеничного «грузовичка» на постсоветских просторах и его «украинские корни» не могли не сделать аппарат одним из наиболее популярных на Украине «исходников» для модернизаций и усовершенствований. Чаще всего из «мотолыг» пытались (и все еще пытаются) делать что-то вроде бронетранспортеров для перевозки пехоты и ее огневой поддержки на поле боя.
В заводских условиях еще до начала СВО на Украине было выпущено порядка 30 таких модернизированных МТ-ЛБМШ. Тогда на стандартную «мотолыгу» установили более мощный мотор и боевой модуль, состоящий из 30-мм автоматической пушки, спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТ и пары пусковых установок ПТУР «Барьер» с лазерным наведением.
Есть серьезные подозрения, что большинство из них к нынешнему моменту уже ликвидированы российской армией. Но в распоряжении ВСУ было Бог знает сколько сотен еще советских МТ-ЛБ. Из которых, в ожидании поставок западных бронемашин (включая американские БМП «Бредли»), украинцы пытались создавать импровизированные бронетранспортеры.
Главный минус «мотолыги» в подобной роли — фактически отсутствующее бронирование. Тонкую сталь ее корпуса прошьет насквозь первая же очередь из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета. Не говоря уже о более серьезных орудиях. Но что вы хотите от «Bradley для бедных»?
Штатно, в мирное время, «мотолыгу» вооружали башенкой с 7,62-мм пулеметом ПКТ или 12,7-мм пулеметом НСВТ «Утес». Пехотный пулемет — слабовато по военным меркам. Поэтому вскоре после начала боевых действий на крышах грузового отсека МТ-ЛБ стали появляться кустарные турельные установки с древними крупнокалиберными (12,7-мм) пулеметами ДШК, а иной раз — мощным пулеметом КПВТ калибра 14,5x114 мм.
Этого показалось мало и в «кустарную серию» пошли МТ-ЛБ с приделанной сверху ЗУ−23—2 — зенитной установкой из двух спаренных 23-мм автоматических пушек. Относительно недавно в профильных телеграм-каналах проскочили фотографии оснащения украинской «мотолыги» башней от БМП−1 — с 73-мм пушкой. Известен также случай установки на МТ-ЛБ 100-миллиметровой советской противотанковой буксируемой пушки МТ−12 «Рапира».
О боевой эффективности подобных «мутантов» широкой публике абсолютно ничего не известно. Хотя можно с уверенностью говорить о печальной судьбе большинства подобных версий транспортера.
Поскольку их вооружение подразумевает прямой огневой контакт с противником. «Ответка» от которого может «прилететь» не только с противотанковой ракетой, но и в виде очереди из 30-мм автоматической пушки. После этого боевая МТ-ЛБ превращается в полыхающий дырявый «мангал»…
Впрочем, существуют варианты бандеровской модернизации «мотолыги», имеющие шанс протянуть чуть дольше. Речь идет о кустарной ракетной системе залпового огня. К машине приделывают поворотную башенку с одним-двумя пусковыми контейнерами неуправляемых авиационных ракет С−8 — снятых с вертолета или штурмовика. С точностью попадания у такой РСЗО плоховато. Зато можно пулять, не выходя на прямую видимость с противником…
Пожалуй, наибольшие шансы на выживание у «мотолыги» в исполнении «зенитный ракетный комплекс». Укронацисты ставят на нее ЗРК «Стрела−10». Это — оружие 70—80-х прошлого века. Фактически — счетверенная пусковая установка ракет от переносного зенитного комплекса малой дальности «Стрела−1». Если у ВСУ еще не закончились боеприпасы к нему, боевую машину имеет смысл применять сейчас разве что против крылатых ракет или низко летящих беспилотников — вдали от линии боевого соприкосновения. Так что, похоже, именно у «зенитных» МТ-ЛБ лучшие шансы пережить СВО. Хотя кто знает — как оно все сложится в не особо уже далеком будущем…