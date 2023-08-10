Минэнерго назвало резкий рост цен на бензин «рыночными колебаниями»

фото globallookpress.com
Взрывной рост стоимости горючего на российских АЗС не тревожит ответственных чиновников. Министерство энергетики РФ делает вид, что на топливном рынке страны не происходит ничего примечательного — просто «рыночные колебания».
Максим Строкер

— Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания, — так оценивают ситуацию со стремительным увеличением прайсов на АЗС в Минэнерго.

Напомним, что 7 августа Росстат зафиксировал рост средней по стране стоимости бензина с начала года на 5,5%. При этом АИ−92 подорожал на 5,4%, АИ−95 — на 5,7%, а дизельное топливо — на 0,8%. Для сравнения: официальный уровень инфляции в России с января 2023-го оказался существенно ниже — на уровне 3,42%.

— Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок, — успокоили в министерстве.

Для стабилизации оптовых цен на топливо правительство недавно решило увеличить для нефтяных компаний на 1% норму минимальных продаж горючего на бирже. Начиная с сентября 2023 года, они должны будут реализовывать не менее 13% всего выпускаемого бензина и как минимум 9,5% дизеля, сообщает РИА Новости.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
10 августа 2023
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