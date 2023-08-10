Минэнерго назвало резкий рост цен на бензин «рыночными колебаниями»

— Цены на моторное топливо являются рыночными, поэтому в отдельные моменты происходят их колебания, — так оценивают ситуацию со стремительным увеличением прайсов на АЗС в Минэнерго.

Напомним, что 7 августа Росстат зафиксировал рост средней по стране стоимости бензина с начала года на 5,5%. При этом АИ−92 подорожал на 5,4%, АИ−95 — на 5,7%, а дизельное топливо — на 0,8%. Для сравнения: официальный уровень инфляции в России с января 2023-го оказался существенно ниже — на уровне 3,42%.

— Минэнерго проводит ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводит до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок, — успокоили в министерстве.

Для стабилизации оптовых цен на топливо правительство недавно решило увеличить для нефтяных компаний на 1% норму минимальных продаж горючего на бирже. Начиная с сентября 2023 года, они должны будут реализовывать не менее 13% всего выпускаемого бензина и как минимум 9,5% дизеля, сообщает РИА Новости.