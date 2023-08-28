Цена бензина побила очередной абсолютный рекорд

фото globallookpress.com
Новые безрадостные для кошельков автомобилистов вести принесли итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ) в понедельник. На этот раз сильнее всего печалит динамика котировок бензина марки АИ−95.
Максим Строкер

Он начал новую неделю с нового рекорда оптовых цен, подорожав на 0,5% до 72 821 рубля за тонну. Стоимость АИ−92 поднялась чуть менее резко — на 0,31% до 63 284 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо вплотную приблизилось к ранее достигнутому историческому максимуму (67 848 рублей за тонну) зафиксировав на сегодня уровень в 66 784 рублей. Напомним, что биржевые цены бензина и дизтоплива на протяжении всего лета 2023 года практически непрерывно обновляют исторические максимумы.

Это связано с повышенным спросом на российские нефтепродукты за рубежом. Трейдеры скупают на бирже горючее, предназначенное для внутрироссийского рынка, и перепродают его компаниям-посредникам из Турции, Египта и прочих стран. Российские нефтяники так же гонят увеличенные объемы моторного топлива за рубеж. Резкое падение курса национальной валюты сделало этот бизнес еще более выгодным. Но власти страны до последнего времени не предприняли никаких мер, которые бы существенно повлияли на ситуацию на нашем рынке горючего.

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
28 августа 2023
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