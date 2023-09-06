Депутатов Госдумы начали пересаживать на российские автомобили

– Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Государственной Думы, которое состоится 18 сентября, — написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

Володин рассказал, что в ходе обсуждения темы мобильности депутатов в московском регионе с представителями Управления делами Президента было решено постепенно заменять иностранные машины отечественными. Спикер ГД сообщил также, что лидеры думских фракций поддержали такую инициативу. Вячеслав Володин полагает, что подобные меры помогут развитию российского автопрома и сохранению бюджетных средств в стране.

Напомним, что на днях Президент Владимир Путин на встрече с руководителями отечественных предприятий обрабатывающей промышленности поручил правительству и своему Управлению делами принять меры для «приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей». Разработка механизмов замены автопарка возложена на премьер-министра Михаила Мишустина и высших должностных лиц субъектов РФ. Срок исполнения — 1 февраля 2024 года.