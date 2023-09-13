По национальному признаку: Эстония запретила въезд российских автомобилей

Прибалтика давно рвалась стать неотъемлемой частью Европы, и 1 мая 2004 года исполнила свою вековечную мечту — вошла в ЕС и НАТО. О цене пропуска в «дивный сад» пусть поведают сами граждане, но основным последствием присоединения стал массовый отъезд населения с новыми паспортами на низкооплачиваемые работы в Европу. Остались в большинстве своем лишь пенсионеры и те, кто работал с Россией. Теперь и последним предстоит эмиграция.

С 13 сентября 2023 года Эстония запрещает въезд российских автомобилей, независимо от оснований пребывания его владельца или пользователя на территории страны. Пешком, на велосипеде или самокате — пока можно.

Рассуждения о неправомерности введения любых ограничений на основании одной лишь национальности — вопрос к ООН и прочим организациям. А вот остаткам эстонских предпринимателей, включая мужа премьер-министра Каи Каллас, можно только посочувствовать — сук, на котором сидели, отпилен. Причем собственными руками. Добро пожаловать в очередь за пособием.