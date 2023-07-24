Зачем европейские полицейские возят в машине сразу два вантуза

В Европе жара. Пока жители средней полосы России прячутся от дождя и спят под двумя одеялами, одно из которых — ватное, в Старом Свете плавится асфальт и сжигается последний газ на электричество для кондиционеров. Впрочем, этот погодный феномен не мешает европейцам привлекать к своим автомобилям повышенное внимание со стороны служб, нарушая один из самых непримиримых законов.

Дело в том, что оставлять в автомобиле ребенка, домашних и не очень питомцев нельзя. Никогда. И особенно — летом, когда кузов транспортного средства разогревается до невиданных температур, создавая внутри просторный аналог духовки. Полиция в «эти дни» внимательно следит за припаркованными машинами, а если увидит нарушение — мгновенно принимает меры. Однако, в отличие от США, бить стекла в Европе никто не будет — частная собственность.

Для этого-то копов и учат открывать стекла «безобидным» способом — любой присоской или тем же вантузом, который не только прекрасно справляется с поставленной задачей, но и обладает удобной ручкой. Воистину, уникальная вещь. Как и чапельник.