Зачем европейские полицейские возят в машине сразу два вантуза

В Европе жара. Пока жители средней полосы России прячутся от дождя и спят под двумя одеялами, одно из которых — ватное, в Старом Свете плавится асфальт и сжигается последний газ на электричество для кондиционеров. Впрочем, этот погодный феномен не мешает европейцам привлекать к своим автомобилям повышенное внимание со стороны служб, нарушая один из самых непримиримых законов.
Дело в том, что оставлять в автомобиле ребенка, домашних и не очень питомцев нельзя. Никогда. И особенно — летом, когда кузов транспортного средства разогревается до невиданных температур, создавая внутри просторный аналог духовки. Полиция в «эти дни» внимательно следит за припаркованными машинами, а если увидит нарушение — мгновенно принимает меры. Однако, в отличие от США, бить стекла в Европе никто не будет — частная собственность.
Для этого-то копов и учат открывать стекла «безобидным» способом — любой присоской или тем же вантузом, который не только прекрасно справляется с поставленной задачей, но и обладает удобной ручкой. Воистину, уникальная вещь. Как и чапельник.
Два вантуза «присасывают» к стеклу — один в середину, другой чуть выше — и давят на них всей массой тела. Электростеклоподъемник — а «весел» в Европе уже днем с огнем не сыскать — поддастся и позволит слегка опустить стекло. Образовавшейся щели будет достаточно, чтобы просунуть руку, открыть дверь и проверить состояние запертых в салоне. Ну а дальше — только дожидаться хозяев, чтобы выписать штраф.
Забавно, но подобный метод в России почти не применяют: во-первых, это непросто и долго, ведь ⅔ года на улице у нас прохладно и влажно, вантуз плотно не зацепится, а во-вторых, есть способ куда проще. На всем известной китайской барахолке за вполне приемлемую цену продается надувная подушка из плотного материала, которая накачивается простым ручным насосом-грушей.
Машина — не подводная лодка: тонкой щели между дверью и проемом хватит, чтобы ее протолкнуть и безболезненно для металла организовать достаточный для плотной проволоки лаз. Ну а дальше — дело техники: проволокой либо поднимают «солдатик» центрального замка, либо дергают за ручку. «Калитка» открывается за 10 минут с двумя перекурами. Эх, европейцы, деревня!