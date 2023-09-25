Таксистов выгонят из российских дворов

Министерство транспорта начало свою борьбу с засильем коммерческих автомобилей в московских дворах еще в 2020 году. Давно это было, до пандемии и всего остального. Однако отсутствие штрафов — просто нельзя и точка — привело к тому, что запрет никто не соблюдал: дворы заставлены грузовиками, причем как частного, так и коммерческого собственника.

В пылу предвыборной гонки Борис Чернышов, один из кандидатов на пост мэра Москвы, внес предложение запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне. Документ был поддержан МВД, но ведомство генерала Черникова потребовало проработки с участием органов исполнительной власти.

Логики в требовании «службы» действительно много: как отличить машину такси от машины директора юридического лица? Какие нужно ввести штрафы и кто их будет выписывать? Кто должен заниматься этим вопросом, росгвардия? Выборы прошли, а инициативы остались. Будет любопытно взглянуть за продолжением этой истории. Если, конечно, оно — продолжение — вообще последует.