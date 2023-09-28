Путин велел разобраться с ценами на заправках

Как сообщает сайт российского президента, на заседании обсуждался стремительный рост цен на топливо. Путин обратил внимание правительства, что это происходит уже не впервые, и причина повышения цен в рознице известна — это колебания стоимости нефти. Тем не менее, несмотря на запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, розничные прайсы продолжают расти, подчеркнул он. «Меры приняты, а цены растут», — отметил президент.

Путин поручил «плотнее работать» с топливными компаниями, чтобы те «свою ответственность понимали» — и делать это «более оперативно». По мнению президента, бизнесмены и власть в данном случае преследуют разные цели — нефтяные компании пытаются извлечь из ситуации максимальную прибыль, поэтому отправляют свою продукцию на экспорт.

Глава государства порекомендовал министрам обратить внимание на отрасль удобрений, в которой удалось найти удачный компромисс. Аналогичные меры, по его мнению, можно применить и к «нефтянке». «Ясно, что здесь есть своя специфика, у „нефтянки“, но тем не менее большой разницы-то нет. Но надо только своевременно эти решения принимать, и все», — заключил Путин.