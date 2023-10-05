Цены на бензин и дизельное топливо в России снова начали расти

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена летнего дизельного топлива выросла за день на 5,8% — до 57 004 рублей за тонну, а «межсезонного» на 0,34% — до 64 221 «деревянных» за тонну. Бензин Аи−92 подорожал на 1,2% — до 56 151 ₽ за тонну, Аи−95 — до 58 587 ₽.

Стоимость «зимнего» дизельного топлива обновляет рекорд третий день подряд. Вчера она выросла на 0,16% — до 73 096 рублей за тонну. Напомним, что 21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и солярки для стабилизации внутреннего рынка.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет пока введен бессрочно — срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. И хотя, как мы видим, результаты пока неутешительны, в правительство страны уже рассматривает возможность отмены запрета.