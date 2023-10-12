В России ужесточили условия импорта автомобилей для физических лиц

С 23 октября личное присутствие новоиспеченного собственника на таможенном посту в момент регистрации станет необходимым — даже если он прописан за пределами Дальневосточного федерального округа. То есть если кто-то заказал себе транспортное средство из Японии, то теперь ему придется ехать за машиной непосредственно в место ее прибытия — на таможню.

Альтернативой является оформление автомобиля через юридическое лицо — с уплатой утилизационного сбора. Владивостокская таможня пояснила порталу Drom.ru, что покупатели машин приглашаются «для подтверждения своих полномочий и исключения попыток продаж со складов временного хранения физическим лицам транспортных средств, прибывающих в адрес юридических лиц, а также мошеннических фактов использования персональных данных физических лиц для таможенного оформления транспортных средств без их ведома».