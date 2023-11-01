В России предложили ввести обязательную дезинфекцию автомобилей

Как сообщает «Парламентская газета», ввести обязательную дезинфекцию транспорта предложила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина. Согласно законопроекту, если от международной организации или органов власти иностранного государства, граничащего с Россией, поступит информация о возникновении на его территории вспышки заразной болезни у животных, то все автомобили, приезжающие из этой страны, будут дезинфицировать на границе — пока эпидемия не будет ликвидирована.

— Такие заболевания, как африканская чума свиней, ящур, оспа овец и коз, могут привести к значительному экономическому ущербу для нашей аграрной отрасли, так как они приводят к гибели всего поголовья на животноводческой ферме, — подчеркнула Оглоблина.

Она также отметила, что эпизоотическая ситуация во многих граничащих с Россией странах не только неблагополучна, но и продолжает ухудшаться. Дезинфекция автомобилей позволит предотвратить или хотя бы снизить риск ввоза болезней животных — в том числе особо опасных, отметила депутат.