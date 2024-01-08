Из-за пожара в одном из домов перекрыт Красностуденческий проезд в Москве

Фото портала "АвтоВзгляд".
Движение по Красностуденческому проезду, связывающему Тимирязевскую улицу и Дмитровское шоссе, практически полностью перекрыто пожарной техникой. Дело в том, что загорелся один из жилых домов на этой небольшой улочке.
Портал «АвтоВзгляд»

Когда точно случилось возгорание, сказать пока сложно. Но, похоже, дело серьезное если учесть, что начиная примерно с девяти часов вечера 7 декабря пожарной техники тут становится все больше. И если поначалу для проезда машин оставался один ряд, то начиная с 23.00 огнеборцы своими автомобилями перекрыли все дорожное пространство.

Позже, правда, они рассредоточили машины так, что проехать — пусть и с большим трудом — стало все же возможно. Плюс ко всему, заблокированы въезды в некоторые дворы и междворовые проезды.

  • Фото "АвтоВзгляд".
  • Фото "АвтоВзгляд".

Инцидент возник в старом доме с деревянными перекрытиями, по которым, по словам пожарников, огонь сейчас и распространяется. О жертвах на данный момент, к счастью, ничего неизвестно, как и площади пожара. По другой информации, из огня был спасен один человек, еще более десяти смогли покинуть горящее здание самостоятельно.

Портал «АвтоВзгляд» будет следить за дальнейшим развитием дорожной ситуации в зоне ЧП.

авария, заторы, пробки
8 января 2024
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