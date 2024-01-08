Из-за пожара в одном из домов перекрыт Красностуденческий проезд в Москве

Когда точно случилось возгорание, сказать пока сложно. Но, похоже, дело серьезное если учесть, что начиная примерно с девяти часов вечера 7 декабря пожарной техники тут становится все больше. И если поначалу для проезда машин оставался один ряд, то начиная с 23.00 огнеборцы своими автомобилями перекрыли все дорожное пространство.

Позже, правда, они рассредоточили машины так, что проехать — пусть и с большим трудом — стало все же возможно. Плюс ко всему, заблокированы въезды в некоторые дворы и междворовые проезды.