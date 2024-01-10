Невеселые старты: как власти и бизнес прижмут водителей в 2024 году

Фото портала "АвтоВзгляд".
Подводя автомобильные итоги прошлого года, эксперты портала «АвтоВзгляд» отметили, что если не брать в расчет безудержный рост цен на новые и подержанные авто, запчасти и расходники, в целом он был довольно спокойным. А если посмотреть на автопродажи, то и вовсе неплохим. При этом в правовом аспекте нашей с вами автожизни и вовсе царил почти полный штиль. Однако наступивший 2024-ый может в корне поменять ситуацию, причем не в лучшую сторону.
Портал «АвтоВзгляд»

Хотя на данный момент волноваться вроде и не о чем. Скажем, уже давно привычного для россиян январского повышения цен на новые машины не произошло. Более того: многие автопродавцы говорят, что число посетителей автосалонов в новогодние каникулы даже выросло по сравнению с январем−2023. Что, впрочем, можно объяснить и серьезными скидками на ТС прошлогоднего модельного ряда, и опасениями, что авто все же подорожают.

И эти ожидания не напрасны. Дилерское сообщество уверено, что даже если взрывного роста цен пока не случиться, то в целом по году автомобили подорожают на 20—40 процентов (в зависимости от марки и модели). О снижении прайсов, понятное дело, речи вообще не идет. Так же не станут дешевле запчасти и услуги автосервисов. Но и это еще не все.

Оставив в прошлом году водителей в покое в смысле повышения штрафов и введения новых (если не брать в расчет такую новацию, как использование резины не по сезону), в наступившем власти собираются это «безобразие» исправить. В частности, будет резко ужесточен контроль за соблюдением моторизованной братией скоростного режима, подкрепленный соответствующими санкциями.

А более подробно о том, что ждет автовладельцев в самом ближайшем будущем, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

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10 января 2024
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