Невеселые старты: как власти и бизнес прижмут водителей в 2024 году

Хотя на данный момент волноваться вроде и не о чем. Скажем, уже давно привычного для россиян январского повышения цен на новые машины не произошло. Более того: многие автопродавцы говорят, что число посетителей автосалонов в новогодние каникулы даже выросло по сравнению с январем−2023. Что, впрочем, можно объяснить и серьезными скидками на ТС прошлогоднего модельного ряда, и опасениями, что авто все же подорожают.

И эти ожидания не напрасны. Дилерское сообщество уверено, что даже если взрывного роста цен пока не случиться, то в целом по году автомобили подорожают на 20—40 процентов (в зависимости от марки и модели). О снижении прайсов, понятное дело, речи вообще не идет. Так же не станут дешевле запчасти и услуги автосервисов. Но и это еще не все.