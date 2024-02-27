Фронтовой путь: как живут автовладельцы в приграничных с Украиной территориях

Неожиданный, но ожидаемый прилет, воздушная тревога и скопление военных да сотрудников полиции в бронежилетах и с автоматами – обычное дело для жителей приграничных районов с Украиной. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» посетил Брянскую область в паре десятков километров от «незалежной» и выяснил, как здесь нынче приходится русскому человеку и насколько сильно изменилась автомобильная жизнь в регионе с началом СВО.

До границы с Украиной в Климовском районе Брянской области – рукой подать. А потому дроны, вертолеты и работа ПВО тут стали обыденным явлением. Да что уж там: в Клинцовском и Стародубском районах, где до неонацистских территорий около 30 километров, тоже регулярно «прилетает».

Одним из самых громких в прямом смысле слова событий стал взрыв на нефтебазе в Клинцах, где пострадало несколько резервуаров с топливом и попадали вышки. Пожар тушили целый день – слава Богу, никто не пострадал.

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Примечательно, что инцидент никак не отразился на рынке «горючки» ни в области, ни в районе. Дефицита бензина и дизельного топлива в розничной продаже на местных АЗС не наблюдается. Вот только их качество на локальных автозаправках оставляет желать лучшего. По словам местных автовладельцев, бензин зачастую разбавлен, ибо сгорает в баке сильно быстрее обычного. Впрочем, всегда есть выбор – в регионе полно заправочных станций от нефтяных гигантов с именами, четко контролирующих качество топлива, а потому заправлять машину предпочтительнее у них.

Что касается запчастей, то тут вырисовывается весьма любопытная картина. К примеру, аккумуляторы, покрышки и моторные масла местные автомобилисты приобретают в соседней Белоруссии, с которой Брянская область граничит так же, как с Украиной. Оттуда, к слову, везут и подержанные комплектующие – преимущественно для машин европейских марок.

Во-первых, это дешевле, а во-вторых, есть выбор. А вот новые автокомпоненты заказывают из Москвы и Санкт-Петербурга, срок ожидания от двух до четырех дней. Сначала детали доставляются в Брянск, в распределительные узлы, а оттуда уже расходятся по точкам заявок.

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Примечательно, что комплектующие для китайских моделей, коих в регионе достаточно много, заказать гораздо сложнее, чем для любых других машин, включая американские. Хотя дилеры вовсю предлагают населению новенькие Chery, Geely да Haval. Правда, лишь немногие потом обслуживают своих «коней» в официальной сети. Дорого и далеко. Скажем, из тех же Клинцов расстояние до брянского дилерского центра – более 170 километров, а из Климово – все 200!

Между тем, в самих Клинцах тоже продают автомобили, как новые, так и с пробегом. Официальный сток тут представляют LADA и ГАЗ, которые наравне с перекупщиками активно торгуют и «бэушкой».

Фото портала АвтоВзгляд.

Конечно, премиума тут днем с огнем не сыщешь, но вот подержанных Renault, Nissan, Volkswagen и Opel – в достатке. Правда, цены на них сильно выше, чем в Москве. Именно поэтому желающие обзавестись машинкой поновее едут за покупкой в Первопрестольную. Благо по трассе М3 «Украина» четко налажено движение рейсовых автобусов, а по «железке» (невзирая на систематические диверсии и подрывы) – пассажирских поездов.