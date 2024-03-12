АВТОВАЗ выставит на продажу музейную LADA Vesta

Авто с порядковым номером 31 000 000 сошло с первой линии главного конвейера АВТОВАЗа 12 марта 2024 года. Юбилейной машиной стал седан LADA Vesta в новой модификации с автоматической трансмиссией и традиционным для таких экземпляров лозунгом «Принимай, Родина, миллионный автомобиль!». И хотя юбилейные машины обычно отправляются в заводской музей, но особая "Веста" поступит в открытую продажу.

«31 миллион автомобилей, собранных на Волжском автозаводе с 1970 года, выполнил задачу, поставленную при создании предприятия: обеспечить массовую автомобилизацию страны и дать импульс к развитию отрасли. Сегодня автомобили LADA составляют треть российского автопарка: в стране эксплуатируется почти 14 миллионов машин, сошедших с конвейеров АВТОВАЗа. Поздравляем и будущего владельца этой машины, потому что мы приняли решение не ставить его в музей — 31-миллионный автомобиль отправится в один из дилерских центров LADA», — заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Напомним, Vesta с CVT предложена только с атмосферным 122-сильным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым мотором 1.8 Evo. Агрегат сочетается с китайской трансмиссией WLY CVT18, имеющей семь виртуальных передач и адаптированный к российской машине. Стоимость новой версии LADA составляет от 1 588 900 рублей до 2 127 900 рублей.