Shell и другие: какие импортные бренды покинули Россию навсегда

Последние пару лет уже научили всех без исключения россиян сквозь пальцы смотреть на заявления евро-американской либеральной и остродемократической общественности, регулярно «хлопающей дверями» и «уходящей в горизонт». Лишь 10% иностранных компаний окончательно и безоговорочно покинули Россию, а все остальные — не то, чтобы совсем. Но кое-кто все же поддался на уговоры сверху и свернул свою деятельность в нашей стране бесповортоно. По-настоящему. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С 2022 года российский рынок «покинуло» несчетное число компаний: наиболее заметными стали автомобильные бренды, которые весь март и часть апреля хлопали дверьми, и стук продолжался аж до сентября-октября. Ушли «не только лишь все». Ну как ушли? Заявить — заявили, потом слегка поправили формулировки, чуть доработали общий посыл, переобулись «на лету» и начали искать возможности «уйти не до конца».

Так вот до сих пор и уходят, цепляясь всеми фибрами финансовых отчетов за российский рынок. Третий год уходят. Наверное, дорога на выход дальняя — иначе объяснить столь «путанную» логистику сложно. Но намедни произошло воистину историческое, не побоюсь громкого эпитета, событие.

Shell, крупнейшая нефтяная компания, тщетно старавшаяся долгие годы залезть в российскую бизнес-среду и с третьего раза таки осилившая путь, не продлила авторские права на свой логотип. Знаменитая на весь мир «ракушка» отныне может использоваться в России для маркировки чего угодно. Бесплатно. Безвозмездно. И это первое подобное событие в наших широтах. И, наверное, стоит разобраться в причинах произошедшего.

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Версии об ошибке, случайности и прочих «котовасиях», свойственных разного рода небольшим локальным производителям, сразу стоит признать несуразными: не тот размах, не тот штат юристов. Более того, о необходимости продлить — предупреждают. Следовательно, причина глубже: фирма «Шелл» в Россию возвращаться в обозримом будущем не планирует, о чем и оповестила весь подлунный мир столь нетривиальным образом.

Кроме того, стоит вспомнить о тех, кто российского предпринимателя широким жестом не порадовал: свои товарные знаки совсем недавно пролонгировала Coca-Cola, Mitsubishi Motors и многие другие. Молча, не выпячиваясь, просто продлили, заплатив мзду Роспатенту. И все. Причем у «Митсу» промелькнули и милые сердцу названия вроде Lancer. Значит, пока нужно. Значит, еще не все мосты сожжены.

И с учетом решения Shell, эти пролонгации следует воспринимать несколько иначе, чем в тот неловкий миг, когда они были сделаны. Тогда, неофициально, в кулуарах и курилках, отвечали: «Ну продлили и продлили. Да ничего это не значит». Видимо, все же значит.

Фото globallookpress.com

Давайте начистоту: все эти громкие крики, продажи предприятий «за рубль», запреты на поставки и разрывы контрактов — пустое сотрясение воздуха. Так надо было сказать и так говорили, оглядываясь назад, но к реальному положению дел вышесказанное отношение как не имело, так и не имеет: активность свернута до малозаметной, полностью прекращены контакты со СМИ, рекламные кампании не проводятся.

Часть сотрудников — особенно из раздутых маркетинговых и прочих рекламных отделов — уволена. С хорошей премией и твердым заверением: если что — по звонку. Но деятельность-то продолжается: те же автомобильные запчасти продаются, сервис и гарантийные услуги оказываются, дилерские сети держатся.

Совместные предприятия продолжают генерировать доход. И, судя по премиям сотрудников, достаточный. Кое-где, конечно, вездесущие китайцы подвинули «старых игроков», но если присмотреться — китайская вывеска натянута поверх той самой, хорошо знакомой. И натянута, явно, по временной схеме, не попортив общий антураж. Чтобы восстанавливать было недолго и недорого.