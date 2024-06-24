Чья бы корова: в России обкатывают систему биометрического распознания лиц

Массовый сбор биометрических данных — те же загранпаспорта нового образца, да и банки не отстают — однажды обязательно приведет к тому, что распознание по лицу станет законной процедурой, а чуть позже — и доказательной базой в разборе различных нарушений и преступлений. Пока такие мероприятия вне закона, нет юридической базы для применения, но сама технология уже во всю разрабатывается. И даже больше — кое-где уже и применяется. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Самокатчики достали уже всех: в Госдуме каждую неделю предлагают новые методы борьбы с ними. Вот недавно и начальнику ГАИ предложили создать отдельные отряды в крупных городах, которые будут бороться с нарушителями на средствах индивидуальной мобильности. Полицейские тоже будут на самокатах? Правильно, не можешь остановить — возглавь! Есть и тендер на портале госзакупок, который выложил Минтранс: разработчик должен изобрести не только специальный комплекс фото- и видеофиксации, но и NFC-метку для самокатов, а так же софт.

Воистину, в сложившейся ситуации — все методы борьбы с нарушителями на СИМ хороши. Но то, что уже предложено, эффекта не возымеет: и, судя по всему, законотворцы и ценители различных «актуальных мер» это прекрасно понимают. Нужно действенное средство, которое быстро решит насущную проблему. А так же — ее бессменную спутницу, давным-давно вносящую суровую лепту в статистику аварийности и дорожного травматизма.

Дело в том, что аварии на российских дорогах происходят не только по вине водителей. Согласно отчету НИЦ БДД МВД РФ за 2023 год, ежегодно растет процент ДТП, вину в которых признают за пешеходом. Годами вдалбливаемая, как мантра, идиома о вине шофера в любом столкновении с «пешиком» дала результат: «безлошадные» граждане, не глядя, смело ступают на проезжую часть, регулярно забывая убедить в наличии и автомобилей, и пешеходного перехода. Прав по умолчанию — так же прав под колесами. «Находа» у нас в ПДД нет, есть только «наезд».

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«Безопасный город», конечно, внес свою лепту, суды начали оправдывать водителей, но это капля в море и пятно на всю жизнь. А бегать через дорогу перестанут только в одном случае — оплатив пару-тройку счетов. Да не на 100 рублей, а трехзначных.

И сонмы пешеходных переходов — регулируемых и не регулируемых, надземных и подземных, тут не помогут. Только штраф, причем с применением электронных средств фиксации: ни один полицейский не наложит санкции на бабульку, несущуюся с тележкой через дорогу, пренебрегая всеми известными и неизвестными Правилами дорожного движении. Рука не поднимется. А камера — запросто, для нее все равны.

Но работать эта система будет только в одном случае — когда биометрию объявят законной. Камень преткновения — исключительно в законодательстве, а вот техника, судя по всему, уже готова: в Ленинградской и Смоленской областях, а так же в Пермском крае проводят эксперимент, в рамках которого для учета домашних животных вместо чипов начали использовать биометрию. Нужна лишь фотография питомца — и больше ничего.

Признают успешным — распространят на всю страну. Что это, если не подготовка? Кстати, многочисленные разговоры о парандже и медицинских масках, ведущиеся не только в социальных сетях, в целом говорят о том же: закрывать лицо в общественных местах запретят. Тоже звоночек. И уже не первый.