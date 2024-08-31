Что автомобильное сообщество обсуждало в последние дни августа? Появление премиального суббренда АВТОВАЗа, скорый запуск китайских моделей Jetour X50, Tank 700 и Exlantix ES, ужесточение штрафов за неоплату проезда по скоростным трассам Подмосковья и получившую продолжение историю с оповещением водителей перед эвакуацией машины. А все подробности о главных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Последняя летняя неделя началась с того, что инсайдеры поделились любопытными планами АВТОВАЗа. Рассказали, что тольяттинцы намерены выделить «Ауру» — так будет называться новый бизнес-седан, построенный на базе «Весты» — в целый премиальный суббренд. К слову, и сама Vesta промелькнула в инфополе. Флагман попал под очередную отзывную кампанию, связанную на этот раз с подвеской.

Тем временем «Росатом» запатентовал торговую марку Voyt, под которой могут наладить производство российских электромобилей. Да-да, снова никому не нужные «электрички». У проекта уже есть перспективная платформа и даже две концептуальные модели. Ну и раз уж коснулись «зеленой» темы, вспомним и премиальный седан Exlantix ES, благо что повод есть — российский офис бренда раскрыл его технические характеристики.

Впрочем, полагаю, куда больше российские водители ждут появления в шоу-румах бюджетного кроссовера Jetour X50 или «заряженного» внедорожника Tank 700. Оба поступят в продажу осенью. Силовые агрегаты и того, и другого стали известны на этой неделе.

Что еще интересного произошло под занавес лета? Кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, который вводит обязательное оповещение водителей о принудительной эвакуации автомобиля. Сослались на бюджетные обстоятельства: мол, чтобы обеспечить доступ должностных лиц к соответствующим информационным сервисам, нужны денежки, а источники дополнительного финансирования в проекте не определены.

Другая новость — о том, что Московская область, вслед за столицей, увеличивает штрафы за неоплату проезда по скоростным трассам. «Коммерсант» пишет, что применять их будут в отношении тех, кто прокатился «зайцем» по Мытищинской хорде и Южнолыткаринской дороге. Что любопытно, ЦКАД, который тоже проходит по территории Подмосковья, в материале не упоминается.

Напоследок — немного любопытной статистики. О дорожных штрафах, разумеется. Аналитики подсчитали, что за первые 7 месяцев этого года водители получили меньше постановлений, чем в январе-июле 23-го — на 4%. Средний размер штрафа в этом году — 510 рублей. А самым крупным стало наказание на 400 тысяч — за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последней летней недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.