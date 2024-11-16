Уходящая неделя выдалась богатой: российская марка Xcite открыла продажи кроссовера X-Cross 8, Chery — презентовала флагманский Tiggo 9, Changan — официально объявил о запуске в нашей стране «электрического» суббренда Avatr. Кроме того, есть новости от законодателей — об инициативах, связанных с ОСАГО, мигрантами и транспортным налогом. А все подробности — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Xcite X-Cross 8 — семиместный кроссовер, который предлагает как передний, так и полный привод — «вооружен» турбомотором на 150 сил и семиступенчатым «роботом». Комплектаций при этом три. Уже в «базе» идут полный зимний пакет, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, круговой обзор, круиз-контроль, электрические регулировки всего и вся — короче, богато. Но цена, что интересно, при этом вполне адекватная.

А что там на других российских автозаводах? АВТОВАЗ снова объявил дату начала серийного производства LADA Iskra: на этот раз сказали, что новинка встанет на конвейер весной. А УАЗ готовится к запуску модернизированного «Патриота». Обновленный внедорожник явят публике в ноябре 2025-го. Подробностей не так чтобы сильно много, но они есть.

Промелькнул в инфополе и другой российский автостроитель — компания «АГР», которой нынче принадлежат бывшие заводы Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге, а также Volkswagen в Калуге. На этой неделе холдинг подал заявку на регистрацию торгового знака Novo.

Чем порадовали китайцы? Компания Chery, которая на протяжении нескольких месяцев подогревала интерес публики к своему новому флагману Tiggo 9, наконец-то показала машину вживую и вместе с тем открыла прием предзаказов. А Changan официально объявил о запуске в нашей стране своего суббренда Avatr. Он, напомню, предлагает покупателям навороченные электромобили — причем предлагает весьма успешно.

Ну и все — дальше только грусть, печаль и тоска. Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, который увеличивает сроки ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Еще в обозримом будущем она рассмотрит предложение запрещать водителям-мигрантам с иностранными «правами» садиться за руль в России после первого же нарушения ПДД.

А вот Мосгордума приняла на днях закон об индексации транспортного налога. Каждый год с 2025 по 2031 он будет повышаться «не более, чем на 10%». Так, например, владелец автомобиля с двигателем мощностью 120 сил заплатит по итогам следующего года (то есть в 2026-м) уже не 25 рублей за каждую «лошадку», а 28.

А все подробности о главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.