Глава АВТОВАЗа рассказал, когда начнется серийное производство кроссовера на базе LADA Vesta, Chery объявила рублевые цены флагманского Tiggo 9, а Rox — гибридного внедорожника 01. Haval анонсировал расширение модельного ряда, Solaris похвастался успехами своего завода. Совет Федерации одобрил повышение штрафов ГИБДД, а столичные власти предупредили, что Московский скоростной диаметр (МСД) может стать платным для всех. Все подробности — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов дал большое интервью на телевидении, в ходе которого раскрыл некоторые планы компании. В частности, он обозначил сроки запуска серийного производства новейшего кроссовера, построенного на базе LADA Vesta. А еще — подтвердил, что сама «Веста» в обозримом будущем получит новую «механику» и климат-контроль.

Что происходит на других площадках? Solaris выпустил в Санкт-Петербурге 20-тысячный автомобиль. И это — отличный результат, учитывая, что предприятие вернулось к работе после смены собственника только в феврале. А калужский завод «Автомобильные технологии», который раньше назывался «ПСМА Рус», готовится к запуску производства новой модели. И нет, мы не про Haval M6 — хотя он тоже совсем скоро там «пропишется».

Не обошлось на этой неделе и без премьер от китайских автопроизводителей. Так, компания Chery открыла полноценные продажи флагманского Tiggo 9 и опубликовала полный прайс-лист амбициозного SUV. А новый для нашей страны бренд Rox показал гибридный внедорожник 01, поразив публику его ценой.

Тем временем Haval анонсировал на своем официальном сайте новую модель — ну как анонсировал, разместил на соответствующей странице ее силуэт с подписью «скоро в продаже». Китайцы готовят к запуску модель H7 — в КНР это Big Dog второго поколения, то есть ближайший родственник хорошо известного нам Dargo.

Ну и немножко социалки. Во-первых, появились новые подробности об эксперименте, в рамках которого наличие полисов ОСАГО будут проверять по камерам. Во-вторых, Совет Федерации одобрил увеличение штрафов за нарушения ПДД. Так что теперь можно сказать наверняка — они вступят в силу 1 января.

А напоследок — не самая приятная новость для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья. Столичные власти задумались о том, чтобы сделать Московский скоростной диаметр платным абсолютно для всех водителей, а не только для транзитников, как сейчас. Таким образом они хотят снизить нагрузку на магистраль.

А подробнее о самых главных автомобильных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.