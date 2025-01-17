Названы регионы России с самыми агрессивными водителями

В России с агрессией на дороге сталкиваются две трети автомобилистов. В первую очередь речь идет о жителях Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области. В 45% случаев это происходит периодически, в 22% — очень часто.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы «Ренессанс Страхование» и сервиса «Автокод». Согласно результатам опроса, в Новосибирской области на агрессию за рулем пожаловались 70% респондентов, в Нижегородской области и Татарстане — по 69%. Кроме того, в топ-5 регионов с наиболее агрессивными водителями вошли Ростовская и Воронежская области.

Более 39% автовладельцев не скрывают негативных эмоций, когда другие участники движения нарушают ПДД или создают опасные ситуации. Только 30% сохраняют спокойствие за рулем в подобных обстоятельствах. Больше 60% участников опроса признались, что им сложно оставаться хладнокровными, если ДТП происходит по вине другого человека. Выяснилось, что агрессию проявляет каждый пятый.

В то же время рискуют за рулем 12% автомобилистов — например, проскакивают на «желтый». И только 5% предпочитают часто перестраиваться и практикуют опасное вождение.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что законопроект о штрафах за опасное вождение направили в Госдуму.