Прекрасный сад Европы: в ФРГ начали массово воровать фары с припаркованных авто

Мы не знаем, снимаются ли так легко фары на Geely или «монобровь» LiXiang, зато «новообращенные немцы» внезапно осознали, что можно не только достаточно оперативно «разукомплектовать» чужие, стоящие на парковке автомобили, но и неплохо заработать на добытых таким криминальным способом деталях. О тенденциях в немецком социуме рассказывает портал «АвтоВзгляд».

«Легенда о фарах», которые слишком легко снимались, стали неотъемлемой частью образа знаменитого Porsche Cayenne в России: число премиальных немецких кроссоверов на дорогах заметно снизилось, а вот многочисленные фотографии с «обезфаренными» машинами все еще веселят российский сегмент интернета.

Говорят, что «фрицы» о подобной проблеме знали заранее: при доставке машин фары частенько вываливались, когда автовоз проезжал по дорожным стыкам. Правда, в благословенные те времена таких стыков на германских автобанах было немного. Видимо, по этой причине немецкий инженер не придал проблеме достаточного внимания. Что ж, теперь есть повод куда существеннее. И не только у Porsche.

«Цветущий сад» Европы слегка преобразился с тех пор, как большинство россиян встречалось с ним в предыдущий — не хочется писать «последний» — раз: фотоаппарат в Барселоне выносить на улицу не стоит, а телефон лучше держать двумя руками. Сэлфи — это для богатых, потому что точно изымут прямо из вытянутой руки. Но то Испания, южане, горячий нрав и стойкое неприятие к тяжелому труду, скажете.

Фото globallookpress.com

Что ж, есть аргумент и на этот счет: в разных городах Германии появились банды преступников, разбирающие премиальные автомобили прямо на парковке, снимая преимущественно руль, фары, передний и задний бамперы, решетки радиаторов, капоты.

В одном только Гамбурге за 2024 год было зафиксировано 2873 подобных преступления. Всего по Германии — более 63 тысяч. Ущерб от деятельности превысил 124 000 000 евро.

Кто поделился с «новыми немцами» лайфхаком быстрого обогащения, а так же указал рынок, что с радостью примет и заплатит наличными — неизвестно. Может быть, сами подсмотрели, например, в «Рутубе» или «ВКонтакте», мало ли у нас площадок, где мемы размещают. Впрочем, без «русского следа» немцы, конечно, не обошлись и на этот раз, твердо и уверенно определив адрес конечного покупателя — контейнерами в Россию.

Куда же еще, спрашивается, если именно русские там загнивают без новых запчастей для своих «мерседесов»? Однако подтверждений подобных обвинений пока нет. Да и граница ведь на замке. На замке же, да?