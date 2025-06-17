Число беспилотников на дорогах России может вырасти более чем в 21 раз

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Романа Старовойта, выступившего в Госдуме на заседании фракции КПРФ. По словам чиновника, к 2030 году Минтранс ожидает рост числа беспилотных автомобилей на российских трассах до 1,7 тыс.
Г-н Старовойт прежде заявлял, что в 2026 году на трассу М-12 «Восток» планируют вывести беспилотные грузовики. На сегодняшний день «Яндекс», Сбер и Wildberries занимаются аналитическими изысканиями в этой сфере и уже успешно применяют в своей работе технологии автономного транспорта.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минтранс подтвердил появление законопроекта о беспилотных авто в 2025 году. К разработке документа привлекли производителей и госорганы.