Число беспилотников на дорогах России может вырасти более чем в 21 раз

В Минтрансе полагают, что через пять лет на отечественных магистралях станет существенно больше беспилотных автомобилей, хотя на сегодняшний день их количество исчисляется десятками.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Романа Старовойта, выступившего в Госдуме на заседании фракции КПРФ. По словам чиновника, к 2030 году Минтранс ожидает рост числа беспилотных автомобилей на российских трассах до 1,7 тыс.

Г-н Старовойт прежде заявлял, что в 2026 году на трассу М-12 «Восток» планируют вывести беспилотные грузовики. На сегодняшний день «Яндекс», Сбер и Wildberries занимаются аналитическими изысканиями в этой сфере и уже успешно применяют в своей работе технологии автономного транспорта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Минтранс подтвердил появление законопроекта о беспилотных авто в 2025 году. К разработке документа привлекли производителей и госорганы.