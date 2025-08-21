Теперь и радио: в кошельки автовладельцев хотят залезть даже медиахолдинги

Почти неделя прошла с тех пор, как РБК доложился: в Концепцию развития телерадиовещания до 2035 года может быть включено требование об обязательной установке FM-модулей во все автомобили, ввозимые в Россию. Поначалу портал «АвтоВзгляд» не придал этому большого значения, но некоторое время спустя решил все же дать свой комментарий.

Молодая в бессмертном произведении господ Ильфа и Петрова была уже не молода. А новость перестала быть новостью. Но у молодой имелись, как известно, арбузные груди, нос — обухом, расписные щеки и мощный затылок. Обозначенная же новость на первый взгляд не обладала даже намеком на какую-то сенсацию. Тем не менее, нахальное требование радийщиков заставило подумать о нем вовсе не как о забавной попытке словить сиюминутный хайп, а как о логичной части определенной тенденции.

ЧТО РАЗДРАЖАЕТ МЕДИАМЕНЕДЖЕРОВ

Непосредственным поводом к этим размышлениям послужила моя недавняя поездка на очередном изделии китайского автопрома. В нем, как и во всех прочих машинах родом из Поднебесной, я без труда обнаружил FM-модуль — пусть и страдающий некоторыми изъянами в алгоритмах настройки. Это подвигло меня еще раз перечитать жалобы радийщиков, добросовестно переданные «Российской газетой» со ссылкой на РБК.

Действительно, в Концепцию развития телерадиовещания до 2035 года, над которой под крылом Минцифры усердно трудятся крупнейшие медиахолдинги, и которая пока еще находится в разработке, с большой вероятностью может попасть требование об обязательной установке FM-модулей на все импортируемые ТС.

Фото: freepik.com

Труженики микрофона весьма расстроены тем, что значительная часть зарубежного автотранспорта либо вообще не оснащена FM-приемниками, либо эти девайсы не поддерживают стандарт RDS, обеспечивающий вывод на экран информации о станции и проигрываемых треках. Казалось бы, какое отношение радийщики вообще имеют к автопрому и что они могут требовать от производителей автомобилей?

Если вы думаете, что мадиаменеджеров взволновал комфорт водителей и пассажиров, то должен развеять ваши заблуждения. Их попросту раздражает, что продвинутые концерны делают ставку на онлайн-сервисы и потоковое вещание. Хотя это и снижает себестоимость авто, но не соответствует ожиданиям российских вещателей — вот так, честно и откровенно! А какого рожна обычного автовладельца должны беспокоить прибыли радиостанций, а не сохранность собственных сбережений?

ВТОРОЙ ЗАХОД

Впрочем, существует нехилый шанс, что бредовые идеи боссов от радиовещания так и останутся бредовыми идеями. Ведь они лоббируют их с упорством, достойным лучшего применения, не первый год. Предыдущий заход был предпринят еще в 2020 году рабочей группой при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания с участием представителей Минцифры, Роскомнадзора, Национальной ассоциации телерадиовещания, ВГТРК, «Первого канала», РТРС и пр.

Цельного документа в результате так и не сложилось, хотя отдельные его пункты легли в основу нескольких отраслевых требований. Нынешняя концепция также вымучивается достаточно долго — с конца 2023-го. И судя по всему, работы там еще непочатый край. Тем не менее, в минувшем феврале Российская академия радио, куда входят все крупнейшие российские радиохолдинги, направила письмо теперь уже в Минпромторг. В нем содержалась все та же просьба обеспечить машины китайского производства обязательным доступом к российскому радиовещанию — по крайней мере, так уверяют «Ведомости». Но, видимо, академия была Минпромторгом послана, после чего она занялась окучиванием Минцифры.

Фото: freepik.com

ДЕНЬЖАТ ПО-ЛЕГКОМУ СРУБИТЬ

Складывается впечатление, что некоторые отечественные министерства и общественные организации охвачены эпидемией концептуального творчества. Вот совсем недавно созданием перспективных документов озаботилось МВД. Помимо всего прочего в своей «Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года» оно приготовило гражданам предпенсионного и пенсионного возраста подарок, объявив их самой опасной возрастной группой и на этом основании предложив максимально усложнить им жизнь.

Или, скажем, президент РОАД Алексей Подщеколдин, обмолвившийся между делом, что для автомобилей, которым исполнилось 15 лет, необходимо повысить ставку транспортного налога и заставить их владельцев предоставлять свое ТС на техосмотр дважды в год.

Минздрав также творит что-то грандиозное под названием «Концепция развития первой помощи в РФ до 2035 года». Судя по названию, на выходе ничего гениального ожидать не стоит. Впрочем, о деталях данного труда я не осведомлен, а вот две вышеупомянутые затеи скончались весьма скоропостижно.

Что объединяет все перечисленные идеи? Только одно — желание немножко деньжат по-легкому срубить. Автомобилисты люди не бедные — ведь верно, ведь правильно? Ну так пусть платят за то, что пренебрегают каршерингами, электробусами, СИМ и прочими прелестями XXI века.

Не удивлюсь ни капли, если вдруг в ближайшее время обнаружится какая-нибудь инициатива от ассоциации производителей микроволновок, холодильников или пылесосов, которая тоже на голубом глазу потребует, чтобы все автомобили в обязательном порядке оснащались их продукцией.