Владимир Путин заявил, что мир еще долго будет использовать машины с ДВС

Водители всей планеты продолжат пользоваться автомобилями с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) еще долгое время, считает Президент России Владимир Путин. По его словам, планы по тотальному отказа от ТС на традиционном моторном топливе сдвигаются.

Как сообщает РИА «Новости», глава нашего государства сделал это громкое заявление о в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя». И уточнил, что прежние планы, связанные с отказом от автомобилей с ДВС, реалистично сдвигаются «вправо». Он отметил, что модели с силовыми агрегатами, питающимися бензином, будут и дальше в ходу.

«Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться», — цитирует агентство российского лидера.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, почему двигатель внутреннего сгорания станет базисом и опорой дальнейшего развития мирового автопрома. Судя по всему, электрокарам уготована судьба нишевого продукта.