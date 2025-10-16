Владимир Путин заявил, что мир еще долго будет использовать машины с ДВС

Как сообщает РИА «Новости», глава нашего государства сделал это громкое заявление о в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя». И уточнил, что прежние планы, связанные с отказом от автомобилей с ДВС, реалистично сдвигаются «вправо». Он отметил, что модели с силовыми агрегатами, питающимися бензином, будут и дальше в ходу.
«Ну пользуются машинами, которые на бензине ездят, и будут пользоваться», — цитирует агентство российского лидера.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, почему двигатель внутреннего сгорания станет базисом и опорой дальнейшего развития мирового автопрома. Судя по всему, электрокарам уготована судьба нишевого продукта.