Какие изменения в законах ждут водителей в мае 2019 года

Прежде всего, с 1 мая вступает в силу новый национальный ГОСТ по установке новых дорожных знаков. Основные изменения связаны с уменьшением минимально допустимого размера знаков практические вдвое до 35x35 см. Предполагается, что уменьшенные дорожные знаки будут устанавливать в центральных районах городов на территории исторической застройки и на участках нескоростной улично-дорожной сети.

Напомним, что новый стандарт впервые разработали в Москве и даже начали устанавливать в центре столицы в рамках пилотного проекта.

Кроме того, с 7 мая начинает действовать страховой стандарт. Согласно ему, страховым компаниям прямо запрещается навязывать клиентам дополнительные услуги ставить возможность покупки полиса ОСАГО в зависимость от заключения договора по другому виду страхования или оказания иному виду финансовых услуг.