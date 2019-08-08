На трассе М4 «Дон» для водителей организовали абсолютно новую коварную ловушку

Стало известно об очередном рейде судебных приставов, организованном на трассе М4 «Дон» в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае. Именно там неесколько дней назад в течение шести часов работала группа сотрудников ФССП, оснащенная мобильным комплексом «Дорожный пристав».

Он состоит из специальной камеры на треноге и ноутбука с загруженной в него базой должников. Когда камера замечает в потоке авто, принадлежащее должнику оно сигнализирует оператору и выводит на монитор «ноута» данные на гражданина. Краснодаркие «мытари» установили камеру так, чтобы она проверяла поток авто, идущий к морю.

Таким образом за несколько часов сотрудники ФССП сумели на корню изгадить отпуск 51-ой семье. Служивые гордо отчитались, что 34 авто должников они подвергли процедуре ареста. Причем пять автомобилей были изъяты в пользу государства на месте, а 19 — оставлено владельцам на условиях ответственного хранения.

В тот день «Дорожный пристав» отлавливал должников по налоговым платежам и неплательщиков штрафов ГИБДД. Кроме того, он засек трех должников по алиментам, одного неплательщика за услуги ЖКХ и тринадцать должников по иным видам платежей. Через переносной платежный терминал было оплачено на месте свыше 376 000 рублей недоимок.