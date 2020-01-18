Какие проблемы может создать водителям новый председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

Известно, что Федеральной налоговой службе (ФНС России) много чего цифровизировано, — в основном стараниями нового премьер-министра страны Михаила Мишустина в бытность его главным налоговиком страны. Поэтому можно предположить, что в новом амплуа он почти наверняка займется масштабированием этого своего курса на дальнейшую цифровизацию всего и вся в России — в том числе и в автомобильной жизни.
На картинке из компьютерной презентации подобная перспектива выглядит более чем заманчиво и современно. Однако действительность всегда вносит свои коррективы даже в самый распиаренный проект. При всей «цифровизированности» мишустинской ФНС, рядовой человек в любой момент может оказаться без вины виноватым перед налоговым Молохом — с крайне туманными перспективами доказать, что не верблюд.
Свежий пример, иллюстрирующий это — ситуация, сложившаяся в начале декабря 2019-го, когда многие граждане, честно заплатив налоги за год, в своих личных кабинетах сайта ФНС обнаруживали, что они все еще должны государству.
Про регулярно получающие огласку в СМИ и соцсетях ситуации, когда налоговая выставляла людям «счета» за давным давно проданные машины, и упоминать, полагаем, не стоит — похоже, что «это — норма», как любят говорить в одном псевдомедицинском телешоу.
Нужно четко понимать, что Мишустин — человек, который последние 20 лет с хвостиком занимался тем, что «тряс» деньги в бюджет со всех жителей России. Подобный жизненный опыт, что называется, «не пропьешь». Поэтому наверняка при нем только усилится курс на увеличение штрафов для водителей за все, какие только возможно представить, прегрешения, вплоть до мельчайших.
БОЛЬШЕ ШТРАФОВ — ВСЯКИХ И РАЗНЫХ
В эту канву отлично вписывается активно лоббируемые частью высших транспортных чиновников России планы снижения нештрафуемого порога скорости с 20-и до 10-и км/ч. Да и количество камер на дорогах будет только увеличиваться. Чем жестче ограничения и больше камер — тем больше живых денег, изымаемых властями из карманов автомобилистов. Кроме того, от премьерства Мишустина вполне можно ожидать и отмены 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок. Их массовое взыскание через банковские счета нарушителей у нас отлично отработано — так зачем же упускать дополнительные 50% дохода бюджета от штрафов?
НЕ ЗАПЛАТИШЬ — НЕ ОТДОХНЕШЬ
Вполне вероятно, что автолюбителям, почти отвыкшим от повсеместных засад ДПС с радаром в придорожных кустах, придется заново учиться боятся другой придорожной напасти — сборщиков недоимок!
Помнится, этим летом приставы южных регионов отличились организацией жестких акций по отлову неплательщиков налогов и прочих сборов среди едущих на юг отпускников прямо на трассе — с помощью специальных камер автоматической фиксации. В бравурных отчетах краснодарских мытарей, помнится, фигурировала полусотня отловленных неплательщиков всего лишь за один день работы единственного такого пикета!
Не удивимся, если налоговик Мишустин распространит этот «передовой», но дурно пахнущий опыт на все регионы страны. Только представьте картину: прекрасное летнее субботнее утро, сотни тысяч машин с дачниками устремляются из городов. И на каждой вылетной магистрали их поток просеивает зоркий объектив мобильного компьютеризированного комплекса на обочине, за монитором которого тащат службу пара приставов и сотрудник ДПС…
ОВЕС БУДЕТ ДОРОГ
Кроме того, под флагом выполнения «заветов Путина» относительно бедности и поддержки детей, озвученных им самолично через послание Федеральному собранию, правительством Михаила Мишустина вполне могут быть подняты акцизы на топливо и транспортный налог. Это же логично: раз человек имеет деньги на обладание машиной, значит его можно спокойно «доить» до тех пор, пока он от этой машины не будет вынужден отказаться…