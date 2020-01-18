Какие проблемы может создать водителям новый председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

Известно, что Федеральной налоговой службе (ФНС России) много чего цифровизировано, — в основном стараниями нового премьер-министра страны Михаила Мишустина в бытность его главным налоговиком страны. Поэтому можно предположить, что в новом амплуа он почти наверняка займется масштабированием этого своего курса на дальнейшую цифровизацию всего и вся в России — в том числе и в автомобильной жизни.

На картинке из компьютерной презентации подобная перспектива выглядит более чем заманчиво и современно. Однако действительность всегда вносит свои коррективы даже в самый распиаренный проект. При всей «цифровизированности» мишустинской ФНС, рядовой человек в любой момент может оказаться без вины виноватым перед налоговым Молохом — с крайне туманными перспективами доказать, что не верблюд.

Свежий пример, иллюстрирующий это — ситуация, сложившаяся в начале декабря 2019-го, когда многие граждане, честно заплатив налоги за год, в своих личных кабинетах сайта ФНС обнаруживали, что они все еще должны государству.

Про регулярно получающие огласку в СМИ и соцсетях ситуации, когда налоговая выставляла людям «счета» за давным давно проданные машины, и упоминать, полагаем, не стоит — похоже, что «это — норма», как любят говорить в одном псевдомедицинском телешоу.