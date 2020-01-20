Кто на самом деле будет наживаться на торговле «красивыми номерами»

«Порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями» опубликован сегодня Минэкономики на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что он вступит в силу через год — с 1 января 2021-го. Выбор типа процедуры получения «красивых номеров», согласно предложениям министерства, оставляется на усмотрение властей каждого субъекта федерации. Они будут выбирать из двух возможных вариантов: через уплату повышенной госпошлины на сайте госуслуг, либо для реализации «красивых номеров» начнут проводить региональные аукционы.

Базовую стоимость буквенно-циферных комбинаций пропишут в Налоговом кодексе. А регионы смогут повышать или понижать ее по своему усмотрению и использовать в качестве стартовой цены торгов. Указывается также, что один человек не сможет участвовать более чем в пяти таких аукционах одновременно. Вырученные от продажи «красивых номеров» деньги поделят пополам региональный и федеральный бюджеты.