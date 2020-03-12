Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об ОСАГО

Государственная Дума поддержала в первом чтении проект изменений в закон об ОСАГО. Согласно им, Банк России получит право несколько раз в год менять тарифный коридор.

Страховщики будут обязаны размещать на сайтах калькуляторы для расчета страховой премии.

Устанавливается обязанность для автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).

В качестве базы для расчета неустойки, которую обязан выплатить страховщик, устанавливается размер подлежащей возврату автовладельцу страховой премии или ее части.

Таким образом, практически все поправки в закон выгодны только страховым компаниям.

Отозванный же правительственный вариант законопроекта подразумевал увеличение с нынешних 500 000 рублей до 2 млн. рублей размера возмещения за вред жизни и здоровью пострадавших в аварии.

Кроме того, предлагалось отменить коэффициенты по территории и мощности двигателя, из-за которых во многих регионах страны цена полиса ОСАГО для массовых моделей машин увеличивается сейчас в 2—3 раза.