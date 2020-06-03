Infiniti начала выплачивать автокредиты за своих клиентов в России

Согласно условиям новой акции Infiniti, действующей до конца июня 2020 года, кредитор простит клиенту ежемесячные платежи, максимум до полугода, если заемщик неожиданно лишился работы, в том числе и «по соглашению сторон». Но здесь есть несколько нюансов.

Страховку могут оформить не все. Если человек получает государственную пенсию, если на момент заключения сделки вовсе не работает, находится в неоплачиваемом отпуске или работает в режиме неполного дня или недели, а также по совместительству, то в акции он участвовать не может.

Между тем, режим «коронавирусных» ограничений довольно сильно ударил по простым гражданам, а точнее по их благосостоянию. Волна сокращений и банкротств прокатилась по стране и до сих пор не утихла. Так что подобная страховка выглядит действительно заманчиво, конечно, для тех, кто еще не потерял работу.

Кстати, ребята из Страны восходящего солнца не только страхуют своих клиентов, но и развлекают. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, премиальный бренд запустил проект Carigami (как оригами, но с автомобилями). На российском сайте компании можно найти, скачать и распечатать на бумаге шаблоны, а после с помощью клея, ножниц и усидчивости собрать седан или внедорожник Infiniti в масштабе 1:27.