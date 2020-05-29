Почему Минпромторг РФ считает, что именно сейчас выгодно покупать новую машину

Сейчас Правительство РФ начинает постепенно ослаблять режим жестких ограничений, введенных с целью снизить темпы распространения коронавируса, и все больше автодилеров возобновляет работу в обычном режиме. Теперь производителям и продавцам придется активно наращивать динамику продаж. И, как в интервью ТАСС прокомментировала ситуацию пресс-служба Минпромторга, это и есть самое лучшее время, когда можно рассчитывать на большие скидки и выгодные условия.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на недавнем совещании с Президентом России Путиным был принят ряд решений, позволяющих в ближайшее время поддержать производство и реализацию более 220 000 «легковушек» и коммерческих автомобилей. Однако, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», это не более, чем довольно сомнительная попытка стимулировать спрос.

Ведь за время пандемии, которая, к слову, все еще продолжается, рядовые граждане сильно поиздержались и даже после отмены самоизоляции не готовы к покупке новой машины. По данным опроса портала «АвтоВзгляд», с этим согласны 69% респондентов. Правда, 17% все же собираются сделать столь дорогостоящее приобретение. А еще 13% отдадут предпочтение подержанным авто.

Что касается скидок, то на них рассчитывать не приходится. Понесшие серьезные убытки в апреле и мае, ни автопроизводители, ни их дилеры сейчас не готовы разбрасываться дисконтами. Их можно получить разве что на модели, которые вот вот уйдут с рынка. Например, на седан и хетч от Datsun, или, скажем, на Nissan Terrano, который в обозримом будущем сменит более свежая модель. Имеет смысл поторговаться и при покупке KIA Sportage, вступившего в жесткую конкренцию с более продвинутым KIA Seltos.