Некоторые аварии перестанут считаться ДТП

Опубликовано постановление, меняющее правила учета аварий в стране. Документ за номером №1502 с 1 января будущего года заменит предыдущий, принятый еще в 1995-ом году и неоднократно с тех пор исправлявшийся. Нововведения сводятся к исключению из учета некоторых видов дорожных инцидентов, пока еще считающихся ДТП.

Так, с 1 января 2021-го года в статистику дорожных происшествий перестанут попадать аварии, произошедшие во время полицейских погонь за нарушителями, случившиеся из-за болезни, смерти или плохого самочувствия водителя, а также произошедшие во время киносъемок или каких-либо шоу. Кроме того, ДТП не будут считаться травмы, полученные пассажирами общественного транспорта во время его движения, — при условии, что водитель не нарушил при этом ПДД и не повреждены другие машины или сооружения вокруг.

Страховое возмещение по ОСАГО или каско в случаях, перестающих учитываться в стстистике аварийности, все равно будет обеспечено, сообщает «Коммерсант».