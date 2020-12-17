Страховщики назвали автомобили Toyota самыми угоняемыми в 2020 году

По данным, предоставленным такими страховщиками как «Альфастрахование», «РЕСО-Гарантия», «Страховой дом ВСК» и МАКС, оказалось, что самые угоняемые в России машины носят логотипы Toyota, KIA и Hyundai. Кроме того, повышенным интересом криминалитета, согласно информации из того же источника, пользуются транспортные средства марок Lexus и Mitsubishi.

Характерно, что списки наиболее угоняемых моделей у разных страховых компаний не совпадают. Так для ВСК и «Альфастрахования» наиболее уязвимой для угона оказалась Toyota Camry, а МАКС, например, за последние три месяца краж авто этой модели вообще не регистрировал. Подобная однобокость «угонных» рейтингов страховщиков объясняется тем, что у каждой компании в страховом портфеле преобладают свои автомобильные марки.

По этой же причине, результаты подобных исследований практически никогда не соответствуют полицейской статистике угонов.