Страховщики назвали автомобили Toyota самыми угоняемыми в 2020 году

фото: thesun.co.uk
Тройка автомобильных брендов-лидеров по степени интереса российских угонщиков полностью состоит из представителей азиатских марок. Портал «АвтоВзгляд» подчеркивает, что этот рейтинг составлен на основании данных нескольких страховых компаний и не учитывает полицейской статистики угонов.

По данным, предоставленным такими страховщиками как «Альфастрахование», «РЕСО-Гарантия», «Страховой дом ВСК» и МАКС, оказалось, что самые угоняемые в России машины носят логотипы Toyota, KIA и Hyundai. Кроме того, повышенным интересом криминалитета, согласно информации из того же источника, пользуются транспортные средства марок Lexus и Mitsubishi.

Характерно, что списки наиболее угоняемых моделей у разных страховых компаний не совпадают. Так для ВСК и «Альфастрахования» наиболее уязвимой для угона оказалась Toyota Camry, а МАКС, например, за последние три месяца краж авто этой модели вообще не регистрировал. Подобная однобокость «угонных» рейтингов страховщиков объясняется тем, что у каждой компании в страховом портфеле преобладают свои автомобильные марки.

По этой же причине, результаты подобных исследований практически никогда не соответствуют полицейской статистике угонов.

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17 декабря 2020
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