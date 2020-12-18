За неуплату транспортного налога хотят отключать от «госуслуг»

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Глава Татарстана официально предложил Правительству России распространить на всю страну опыт местных властей по лишению налоговых должников социальной поддержки. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности новации.

Как стало известно в ходе проходящего в Казани заседания налоговых органов Татарстана, глава республики Рустам Минниханов направил в федеральное правительство предложение прописать на законодательном уровне возможность отказа в предоставлении государственных услуг «лицам, имеющим налоговую задолженность».

Об этом поведал татарстанский вице-премьер Шамиль Гафаров министру финансов России Антону Силуанову и попросил «поддержать». Заметим, что этой осенью парламент Татарстана единогласно одобрил региональный закон, по которому уже в 2021-м году местные власти прекратят предоставлять социальные льготы налоговым должникам. Кроме того, бывшие чиновники, замеченные в подобном грешке, останутся без пенсий за выслугу лет, сообщает «Коммерсант».

В случае, если предложение Минниханова в конце концов станет федеральным законом, при наличии задолженности, например, по транспортному налогу, гражданина вполне можно будет лишить доступа к порталу госуслуг. Или отказать в постановке на учет машины, выдаче «прав», в замене паспорта — словом, превратить его в полнейшего изгоя.

водительское удостоверение, транспортный налог
18 декабря 2020
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