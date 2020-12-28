МВД решило, кто получит доступ к базе данных техосмотра

фото gdevpermi
МВД разместило для общественного обсуждения проект ведомственного приказа, регламентирующего порядок эксплуатации и доступа к единой автоматизированной системе техосмотра автомобилей. О том, кто и как будет ею пользоваться, рассказал портал «АвтоВзгляд».

Предполагается, что система будет функционировать круглосуточно. Все сведения о произведенных техосмотрах машин будут храниться в электронном виде. Доступ к базе данных будет предоставляться сотрудникам ГИБДД как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Будет также организован защищенный обмен информацией с профессиональным объединением страховщиков — Российским союзом автостраховщиков. Устанавливается, что в качестве идентификатора данных о результатах проведения ТО будет применяться либо номер диагностической карты, либо один из реквизитов транспортного средства — номер кузова или номер шасси.

автоправо, ТО, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, технология, техническое обслуживание, ГИБДД
28 декабря 2020
521