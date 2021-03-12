ГИБДД отрицает факты масштабных сбоев в модернизированной системе техосмотра

Автоматизированная система технического осмотра (ТО) автомобилей в новом формате заработала в России с 1 марта, никаких сбоев нет, сообщили в пресс-центре МВД России. Напомним, что после вступления в силу нововведений в в области техосмотра в начале марта во многих СМИ и соцсетях стали появляться свидетельства проблем с прохождением автомобилями обязательного ТО.

В них говорилось о том, что система регулярно и подолгу «висит», а когда работает, то крайне медленно. Из-за этого на пунктах техосмотра скапливаются очереди из автомобилей, чьи владельцы заранее записались на прохождение этой бессмысленной с точки зрения безопасности дорожного движения, но обязательной процедуры.

Модернизированная версия единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС ТО) запущена в эксплуатацию 1 марта этого года. Единственный период, когда она действительно не работала, это 28 февраля — тогда систему штатно останавливали из-за проведения технических работ по интеграции ее банка данных с модернизированной версией, цитирует ТАСС некого представителя пресс-службы МВД.