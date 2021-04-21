В России опять решили перекроить систему ОСАГО

Первоочередная задача для игроков страхового рынка — разработать и внести коррективы в нормативно-правовые акты закона «об ОСАГО», которые бы определяли предельные тарифы страховки, периодичность прохождения техосмотра, а также штрафы.

Изменения в ОСАГО, в первую очередь, коснутся переоценки факторов риска. А также, наиболее острым является вопрос, кто будет нести ответственность в случае нарушения правил ПДД беспилотным автомобилем, либо в случае если он станет виновников аварии.

Многие эксперты сходятся во мнении, что скорее всего потребуется ввести коллективную ответственность для марки автопилота, который установлен в автомобиле, а не оценивать каждый конкретный автомобиль.

— Автопилоты уже давно водят и гораздо лучше, чем средний водитель. Их зачем-то пытаются довести до идеала и научить водить безупречно, с нулевыми ошибками, чего в реальной жизни не бывает никогда и нигде, — считает директор по отраслевым решениям в страховании IT-компании «КРОК» Андрей Крупнов.

В любом случае, всем заинтересованным сторонам придется сесть за круглый стол, чтобы выработать общее решение. Ведь 3 года — совсем небольшой срок, чтобы успеть подготовиться к выходу беспилотников на российские дороги.

Тем более, что многие реформы проходят, мягко говоря, со скрипом. Так, новый порядок прохождения обязательного ТО оказался не настолько суровым как представлялось ранее. Практика показала, что для получения диагностической карты совсем не обязательно кормить пункты техосмотра.