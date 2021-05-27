Центробанк не прочь резко повысить цену ОСАГО

— Надо будет принять сбалансированное решение. И, соответственно, как некая дополнительная плата за это — возможное увеличение тарифа. Я помню, что в рамках предварительных дискуссий практически все эксперты, и из Госдумы и из Совета Федерации, представители автолюбителей, например, говорили, что с точки зрения двух миллионов (речь идет об идее увеличить выплаты по ОСАГО за вред здоровью — прим. «АвтоВзгляд») нужно эту норму принимать, даже если это повлечет за собой увеличение тарифа. Думаю, дискуссию мы эту проведем и посмотрим, как будет развиваться ситуация, — заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе круглого стола по страховому рынку.

По его мнению, в сфере ОСАГО остается целый набор нерешенных проблем: «как минимум территориальные коэффициенты, которые не дают провести дифференциацию (тарифов) наилучшим образом». По его словам, ЦБ, как регулятор страхового рынка намерен обсуждать уже с Думой нового созыва вопросы увеличения страховой суммы по рискам причинения вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей, а также обеспечение выплат пострадавшим в ДТП без учета износа ТС.

– Мы закончили 2020 год со средней премией примерно 5500 рублей по рынку физических лиц. Один бак бензина — это 4000−5 000 рублей в зависимости от того, какой бензин. Мы говорим об увеличении на 30% средней премии (стоимости полиса ОСАГО — прим. «АвтоВзгляд»), в которую уложатся почти все новации, и это 30% одной заправки, — цитирует гендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Дмитрия Раковщика «Финмаркет».