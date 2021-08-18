Эксперты ожидают всплеск случаев мошенничества в сфере автострахования

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» эксперт в области страховой безопасности, полковник полиции в отставке Дмитрий Кондратьев, «после относительного затишья, обусловленного пандемией в 2020 году, рынок увидит рост страхового мошенничества в связи с сокращением рабочих мест и ухудшением экономической ситуации».

Между тем, страховые компании вступают в тесный контакт с правоохранительными органами, попутно призывая автовладельцев пользоваться услугами проверенных страховщиков.

Кстати, недавно в столичном регионе полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, покупавшие через подставные фирмы дорогостоящие иномарки премиум-класса по ценам, в несколько раз превышающим официальные прайсы. Затем аферисты страховали автомобили по каско и устраивали искусственные аварии, чтобы возместить ущерб за «тотал».

Ущерб от действий банды составил более 130 млн. рублей. А некоторым страховым компаниям и вовсе грозит банкротство, что крайне негативно отразится на добросовестных клиентах.